Сотрудничество между городами началось в 2007 году в сферах образования и металлообработки. «Подписывая дополненный договор, города-побратимы обязались сотрудничать также в сферах предпринимательской деятельности, гражданской обороны, кризисного управления, науки, культуры, технологий, здравоохранения, человеческих ресурсов, спорта», - сообщает пресс-служба Елгавского городского самоуправления.

Надо добавить, что ранее наиболее тесное сотрудничество между Елгавой и Рюэль-Мальмезоном складывалось в сфере образования: педагоги и учащиеся обоих городов организовывали поездки по обмену знаниями, опытом, осваивали новые умения и методики, знакомились с другим подходом. Самое продолжительное сотрудничество сложилось между Елгавской средней школой ремесел и Рюэль-Мальмезонской школой металлообработки, а в этом году начали сотрудничать и художественные школы обоих городов.

За 10 лет (начиная с 2007 года) во Франции пополнили свои знания 140 наших учащихся, а в Елгаве - 116 учащихся из Рюэль-Мальмезона.



Всего у Елгавы имеются 15 городов-побратимов в разных странах мира - Франции, Италии, России, Белоруссии, Бразилии, Польше, Литве, Эстонии, Швеции, на Тайване и в Дании.