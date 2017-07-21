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Елгава расширила сотрудничество с Рюэль-Мальмезоном

novaja.lv 21.07.2017. 09:22   Печатать
В четверг в Елгавской городской думе был подписан обновленный и расширенный договор о сотрудничестве между Елгавой и французским городом-побратимом Рюэль-Мальмезоном. Документ подписали мэры обоих городов Андрис Равиньш и Патрик Олье. На торжественном мероприятии присутствовали также посол Франции в Латвии Одилье Супизона и должностные лица Рюэль-Мальмезонского самоуправления

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Сотрудничество между городами началось в 2007 году в сферах образования и металлообработки. «Подписывая дополненный договор, города-побратимы обязались сотрудничать также в сферах предпринимательской деятельности, гражданской обороны, кризисного управления, науки, культуры, технологий, здравоохранения, человеческих ресурсов, спорта», - сообщает пресс-служба Елгавского городского самоуправления.

 

Надо добавить, что ранее наиболее тесное сотрудничество между Елгавой и Рюэль-Мальмезоном складывалось в сфере образования: педагоги и учащиеся обоих городов организовывали поездки по обмену знаниями, опытом, осваивали новые умения и методики, знакомились с другим подходом. Самое продолжительное сотрудничество сложилось между Елгавской средней школой ремесел и Рюэль-Мальмезонской школой металлообработки, а в этом году начали сотрудничать и художественные школы обоих городов.

 

За 10 лет (начиная с 2007 года) во Франции пополнили свои знания 140 наших учащихся, а в Елгаве - 116 учащихся из Рюэль-Мальмезона.


Всего у Елгавы имеются 15 городов-побратимов в разных странах мира - Франции, Италии, России, Белоруссии, Бразилии, Польше, Литве, Эстонии, Швеции, на Тайване и в Дании.

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