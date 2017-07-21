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На улице Дамбья обновляют тротуар
novaja.lv 21.07.2017. 08:08
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На участке улицы Дамбья от ул.Сакнюдарза до ул.Сармас ведется ремонт тротуара - будет уложено покрытие с бетонной брусчаткой.
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Работы проводит ООО Kulk. Завершить их планируется до 15 августа. Во время строительных работ пешеходное движение организовано по противоположной стороне улицы.
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