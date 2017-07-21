По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 21 июля, в Елгаве ожидается облачная, с прояснениями погода. При слабом восточном, северо-восточном ветре воздух прогреется до +22 градусов. Существенных осадков синоптики не обещают.

В ночь на субботу столбик термометра опустится до+8+11 градусов. Днем будет малооблачно, воздух прогреется до +21+23 градусов. В ночь на воскресенье почти на всей территории страны столбик термометра опустится ниже +10 градусов. В свою очередь днем при слабом ветре переменных направлений потеплеет до +24 градусов.

В ночь на понедельник, начиная с западных районов страны, прогнозируется увеличение облачности. Уже с утра в Курземе и Земгале ожидается дождь. Местами возможны ливни. Воздух в этот день прогреется лишь до +20 градусов. Ночью зона осадков сместится на восток страны, в Курземе и центральных районах небо прояснится. Во вторник днем в Елгаве воздух прогреется до +22+24 градусов, но к вечеру усилится ветер и снова возможен дождь. Местами ожидаются и грозы. В среду, согласно нынешним прогнозам, станет прохладнее: пройдут кратковременные дожди, дневная температура воздуха составит +18+20 градусов.

Во второй половине недели осадков станет меньше, дневная температура на несколько дней вновь повысится до +21+23 градусов. Ночи на новой неделе тоже ожидаются более теплыми: столбик термометра не будет опускаться ниже + 13+15 градусов.