 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

В «НГ» от 21 июля читайте: «В Елгавском крае планируют увеличить материальную поддержку приемных семей», «Пытаемся спасти урожай»

Редакция "Новой газеты" 20.07.2017. 15:35   Печатать
На заседании комитета по благосостоянию и социальным вопросам Елгавской краевой думы 19 июля был рассмотрен законопроект, предусматривающий увеличение финансовой поддержки самоуправления на содержание детей, помещенных в приемные семьи

Смотреть фото (2)

Если проект документа получит поддержку в думе, то на каждого ребенка в возрасте от рождения до 7 лет приемная семья будет получать 190 евро, а в возрасте от 7 до 18 лет - 228 евро.

 

В настоящее время пособие краевого самоуправления на содержание ребенка в приемных семьях составляет 143 евро, вне зависимости от возраста. Подробнее - в номере газеты.

 

Пытаемся спасти урожай
Нынешнее аномально холодное и мокрое лето создало немало проблем владельцам огородов и дач: сорняки растут как на дрожжах, а культурные растения чахнут- бобы чернеют и засыхают, листья фасоли желтеют и скручиваются, огурцы растут очень медленно, так как ночи слишком холодные. Из-за повышенной влажности активизируются грибковые заболевания. Что предпринять, чтобы не остаться без урожая?

 

 

Бобовым культурам очень вредит корневая гниль. У овощных бобов признаки корневой гнили проявляются на корнях, корневой шейке и на основании стебля. Больные ткани чернеют, как бы обугливаются. Почернение с  частичным красным оттенком иногда появляется и по краям листочков. Затем листья быстро поникают, высыхают, как будто опалены огнем, и погибают...

 

Корневые гнили и увядания могут широко распространяться в условиях влажной весны и лета. Больные растения нужно выдернуть из земли и убрать с участка, чтобы не заражали здоровые.


Быстрому распространению болезней может также способствовать загущенность посевов, чего надо избегать. Нельзя горох, фасоль и бобы сеять близко друг от друга, иначе болезни с одних видов растений будут переходить на другие. Полностью статью читайте в номере газеты.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā