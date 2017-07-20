Если проект документа получит поддержку в думе, то на каждого ребенка в возрасте от рождения до 7 лет приемная семья будет получать 190 евро, а в возрасте от 7 до 18 лет - 228 евро.

В настоящее время пособие краевого самоуправления на содержание ребенка в приемных семьях составляет 143 евро, вне зависимости от возраста. Подробнее - в номере газеты.

Пытаемся спасти урожай

Нынешнее аномально холодное и мокрое лето создало немало проблем владельцам огородов и дач: сорняки растут как на дрожжах, а культурные растения чахнут- бобы чернеют и засыхают, листья фасоли желтеют и скручиваются, огурцы растут очень медленно, так как ночи слишком холодные. Из-за повышенной влажности активизируются грибковые заболевания. Что предпринять, чтобы не остаться без урожая?

Бобовым культурам очень вредит корневая гниль. У овощных бобов признаки корневой гнили проявляются на корнях, корневой шейке и на основании стебля. Больные ткани чернеют, как бы обугливаются. Почернение с частичным красным оттенком иногда появляется и по краям листочков. Затем листья быстро поникают, высыхают, как будто опалены огнем, и погибают...

Корневые гнили и увядания могут широко распространяться в условиях влажной весны и лета. Больные растения нужно выдернуть из земли и убрать с участка, чтобы не заражали здоровые.



Быстрому распространению болезней может также способствовать загущенность посевов, чего надо избегать. Нельзя горох, фасоль и бобы сеять близко друг от друга, иначе болезни с одних видов растений будут переходить на другие. Полностью статью читайте в номере газеты.