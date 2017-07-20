Среди восьми претендентов на эту должность И.Ковалевска набрала наибольшее количество пунктов. К работе она приступит с 1 августа.

И.Ковалевска получила квалификацию социально-каритативного сотрудника, а также специальные знания в области защиты прав детей. Была социальным работником, а позднее - руководителем Центра социального ухода и реабилитации. В настоящее время И.Ковалевска является экспертом в социальной области и трудится над разработкой плана по деинституционализации социальной сферы на 2017-2020 годы.

Новый директор должна будет обеспечить осуществление плана по деинституционализации детского дома, работая с биологическими семьями для возвращения ребенка в семью, обеспечивая альтернативный уход в семейной среде и институциональный уход в домах семейного типа. Кроме того, в обязанности руководителя учреждения будет входить обеспечение сближения сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с семейной средой и услуг социального ухода в детском доме, соответствующих международным нормам.

Конкурс на должность директора был объявлен после того, как руководитель детского дома Майя Нейланде в связи с выявленными нарушениями и скандалом в СМИ решила оставить свой пост, несмотря на то что комиссия самоуправления, оценив соответствие Н.Нейланде занимаемой должности, пришла к выводу, что она может продолжить работу.



Согласно информации Государственного агентства занятности, Елгавский детский центр социального ухода, который попал в поле зрения детских правоохранительных органов, также приглашает на работу нянечек, психолога и других сотрудников, поскольку часть работников тоже подали заявления об увольнении.