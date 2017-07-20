 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Утвержден новый директор Елгавского детского центра социального ухода

novaja.lv 20.07.2017. 12:46   Печатать
В четверг, 20 июля, на заседании Елгавской городской думы депутаты утвердили нового директора Елгавского детского центра социального ухода - Инесу Ковалевску, которая ранее возглавляла Центр социального ухода и реабилитации Елгавского края.

Смотреть фото (1)

Среди восьми претендентов на эту должность И.Ковалевска набрала наибольшее количество пунктов. К работе она приступит с 1 августа.

 

И.Ковалевска получила квалификацию социально-каритативного сотрудника, а также специальные знания в области защиты прав детей. Была социальным работником, а позднее - руководителем Центра социального ухода и реабилитации. В настоящее время И.Ковалевска является экспертом в социальной области и трудится над разработкой плана по деинституционализации социальной сферы на 2017-2020 годы.

 

Новый директор должна будет обеспечить осуществление плана по деинституционализации детского дома, работая с биологическими семьями для возвращения ребенка в семью, обеспечивая альтернативный уход в семейной среде и институциональный уход в домах семейного типа. Кроме того, в обязанности руководителя учреждения будет входить обеспечение сближения сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с семейной средой и услуг социального ухода в детском доме, соответствующих международным нормам.

 

Конкурс на должность директора был объявлен после того, как руководитель детского дома Майя Нейланде в связи с выявленными нарушениями и скандалом в СМИ решила оставить свой пост, несмотря на то что комиссия самоуправления, оценив соответствие Н.Нейланде занимаемой должности, пришла к выводу, что она может продолжить работу.


Согласно информации Государственного агентства занятности, Елгавский детский центр социального ухода, который попал в поле зрения детских правоохранительных органов, также приглашает на работу нянечек, психолога и других сотрудников, поскольку часть работников тоже подали заявления об увольнении.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā