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В здании 6-й средней будут обучаться 10-12 классы вечерней школы

www.jelgava.lv 20.07.2017. 11:39   Печатать
В четверг, 20 июля на заседании думы принято решение об организации работы Елгавской вечерней (сменной) средней школы в следующем учебном году. Со следующего учебного года около 120 учеников вечерней школы с 10 по 12 класс продолжат обучение в здании 6 средней школы, где на данный момент из 42 учебных кабинетов используются только 24. В свою очередь 44 ученика основной школы продолжат обучаться в здании вечерней (сменной) школы на улице Сколотаю, 8.

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Обе школы в следующем учебном году будут работать как отдельные юридические лица, а занятия в вечерней школе будут проходить по пятницам после обеда и субботам.


Также на заседании одобрено предложение о лицензировании дополнительной программы основного образования в шестой средней школе начиная с 2018/2019 учебного года, которое предусматривает, что в школа начнет принимать детей в классы с латышским языком обучения. Параллельно 6-я средняя школа должна будет лицензировать программу общего среднего образования для вечернего и заочного форм обучения. 
 
Стоит учесть, что до этого состоялось несколько собраний с педагогами обеих школ и родителями, и большая часть предложений о том, как решить этот вопрос, принята во внимание. По предложению родителей, школа создаст новые программы образования, чтобы привлечь дополнительных учеников.

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