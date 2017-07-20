Обе школы в следующем учебном году будут работать как отдельные юридические лица, а занятия в вечерней школе будут проходить по пятницам после обеда и субботам.



Также на заседании одобрено предложение о лицензировании дополнительной программы основного образования в шестой средней школе начиная с 2018/2019 учебного года, которое предусматривает, что в школа начнет принимать детей в классы с латышским языком обучения. Параллельно 6-я средняя школа должна будет лицензировать программу общего среднего образования для вечернего и заочного форм обучения.



Стоит учесть, что до этого состоялось несколько собраний с педагогами обеих школ и родителями, и большая часть предложений о том, как решить этот вопрос, принята во внимание. По предложению родителей, школа создаст новые программы образования, чтобы привлечь дополнительных учеников.