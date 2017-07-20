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В Елгаве самый высокий рейтинг у гимназии Спидолы

Инга Карлинская 20.07.2017. 10:21   Печатать
В ежегодном рейтинге школ фонда Атиса Кронвалда в этом году в группе больших школ в Елгаве самую высокую оценку получила гимназия Спидолы, которая с 30,89 баллами находится на 8 месте.

Первое место в рейтинге больших школ занимает Рижская 1-я государственная гимназия с 122,21 баллами, второе -Даугавпилсский русский лицей (58,27 баллов).

 

Елгавская государственная гимназия в рейтинге больших школ с 4,67 баллами заняла 54 место, а Елгавская средняя школа технологий с 0,43 баллами - 86-е место.

 

В группе малых школ 16-18 место с одинаковым количеством баллов (15) делят Елгавская 4-я средняя школа, Резекненская 6-я средняя школа и Балтинавская средняя школа. На 39 месте находится Елгавская 5-я средняя школа с 9,5 баллами, а на 84 месте с 3,33 баллами - Озолниекская средняя школа.


Надо добавить, что в рейтинге латвийских школ учебные заведения делят по количеству учащихся в 10-12 классах: в «больших» школах более 100 учеников, в «малых» - менее 100 учеников.

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