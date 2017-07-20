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Массовый сбор урожая картофеля может начаться на неделю позже обычного

Delfi 20.07.2017. 08:53   Печатать
Массовый сбор нового урожая картофеля в этом году в Латвии может начаться как минимум на неделю позже обычного, а сам уровень урожая будет примерно на уровне прошлого года, сообщили агентству LETA в союзе Выращивания и переработки картофеля.

 


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Председатель правления союза Айя Краукле сказала, что точный ожидаемый размер урожая пока прогнозировать рано. Она добавила, что количество клубней картофеля во многих местах очень хорошее, поэтому нет опасений, что урожай будет хуже, чем в прошлом году.

 

Краукле отметила, что пока рост картофеля не подвергается опасности, а погодные условия оптимальны. Сравнительно прохладное лето не повлияло отрицательно, потому что картофель - растение умеренного климата и для него важное значение имеет влажность. Пока влажность - в пределах нормы.

 

Нет опасений за рост картофеля и в ближайшие недели. При этом Краукле признала, что сбор урожая в этом году запоздает. "Массовая уборка картофеля на полях обычно начинается в начале сентября, а в этом году его прогнозируем в середине сентября, и когда придет время, надо будет мобилизовать силы, чтобы все сделать оптимально", - полагает она.


Заместитель председателя правления союза Выращивания и переработки картофеля Илгварс Круминьш отметил, что сейчас картофель развивается хорошо, есть надежда, что валовый сбор урожая будет хорошим. В целом урожай составит на уровне прошлого года или немного меньше, в зависимости от погодных условий.

 

"Урожай картофеля сильно зависит от уровня влажности во время созревания клубней. Сейчас уровень влажности довольно близок к оптимальному. Есть отличия в регионах, но в целом по Латвии он оптимален. Важными будут ближайшие 3-4 недели", - сказал Круминьш. Он выразил надежду, что в этот период времени для картофеля хватит влажности и не станет прохладнее.
По его словам, сейчас для роста картофеля оптимальная температура воздуха. Могло бы быть и теплее, но и нынешняя температура для роста картофеля вполне высокая.

 

Круминьш тоже допускает, что в этом году сбор урожая запоздает, это относится как к ранним, так и к поздним сортам картофеля. "Картофель в этом году сажали позже, он позже пророс и позже началась вегетация. Сейчас рост картофель на таком уровне, какой был в прошлом году на десять дней раньше, т.е. в начале июля", - сообщил он.


Согласно данным Центрального статистического управления, в прошлом году в Латвии площадь посадок картофеля сократилась на 6,1%, а валовый сбор уменьшился на 1,2%, при этом средняя урожайность с одного гектара возросла на 5,2%.

 

 

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