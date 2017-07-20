 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Паралимпиец Дмитрий Силов впервые стал чемпионом мира

Русский TVNET/novaja.lv 20.07.2017. 08:36   Печатать
Латвийский паралимпиец, елгавчанин Дмитрий Силов в среду в Лондоне впервые стал чемпионом мира в соревнованиях по метанию копья. Силов, соревнуясь в медицинской группе F37, показал в своей лучшей попытке результат 55,89 метров, что является личным рекордом спортсмена. Результат Силова - новый рекорд чемпионата мира, сообщает агентство ЛЕТА.

Смотреть фото (1)
Лишь один из шести бросков Силова оказался ближе 50 метров, но рекордный бросок он совершил в третьей попытке.

Отметим, что на прошлых двух чемпионатах мира представитель елгавского клуба спорта и реабилитации инвалидов Cerība Д.Силов завоевал бронзу, а в прошлом году он стал чемпионом Европы.

Ранее на этом чемпионате мира великолепно стартовала Диана Дадзите, которая взяла золото в толкании ядра и метании копья. Она планирует стартовать и в состязаниях по метанию диска.

 

В свою очередь титулованный Айгарс Апинис во вторник завоевал серебряную награду в метании диска, уступив золото лишь в заключительной серии бросков.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā