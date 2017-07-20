Отметим, что на прошлых двух чемпионатах мира представитель елгавского клуба спорта и реабилитации инвалидов Cerība Д.Силов завоевал бронзу, а в прошлом году он стал чемпионом Европы.

Ранее на этом чемпионате мира великолепно стартовала Диана Дадзите, которая взяла золото в толкании ядра и метании копья. Она планирует стартовать и в состязаниях по метанию диска.

В свою очередь титулованный Айгарс Апинис во вторник завоевал серебряную награду в метании диска, уступив золото лишь в заключительной серии бросков.