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Названы лучшие водители автобусов в июне

novaja.lv 19.07.2017. 17:26   Печатать
Предприятие Jelgavas autobusu parks подвело итоги работы за прошлый месяц и назвало лучших водителей автобусов в июне.

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Победителем на городских маршрутах стал Вячеслав Овсянников, а на региональных междугородных пассажирских перевозках - Юрис Пога.

Предприятие поблагодарило шоферов за качественную и ответственную работу.

 

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