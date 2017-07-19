Хотя еще пять лет назад ветеринарные врачи редко диагностировали у собак вызванные клещами заболевания, сейчас ситуация существенно изменилась. Ветврач Санта Зирните связывает эту ситуацию с все возрастающей миграцией собак - их берут с собой в путешествия, покупают за границей и т.д. Новые виды клещей, а вместе с ними болезни появляются также в результате изменений климата. К тому же пространство для охоты у клещей располагается на высоте до полуметра от земли, что делает собак легкой „добычей" для клещей.

Что же делает клещей опасными? Все чаще диагностируется действительно опасное для здоровья собаки заболевание бабезиоз (именуемое также пироплазмозом). Когда присасывается клещ, в кровь собаки попадают одноклеточные паразиты, которые в ходе размножения разрушают кровообращение животного. Собаки также не имеют иммунитета против бореллиоза или болезни Лайма.

Нельзя игнорировать симптомы

Симптомы, указывающие на заболевания, не всегда бывают достаточно специфическими, чтобы можно было безошибочно и быстро поставить диагноз. К тому же до появления заметных проявлений болезни с момента укуса клеща может пройти даже две недели.

Наиболее заметные признаки, которые могут свидетельствовать о том, что собака заболела бабезиозом:

Собака быстрее устает и в условиях обычной нагрузки тяжело дышит (ей как бы не хватает воздуха);

Снижается аппетит;

Может подняться температура, появиться лихорадка;

Слизистые становятся бледными или желтоватыми.

В тот момент, когда меняется цвет мочи - она становится темной, - болезнь уже переходит в серьезную стадию. В свою очередь о болезни Лайма свидетельствуют внезапная, не связанная с травмой хромота или отек суставов. Имеются и неврологические признаки, например, дрожание и паралич. Возможно также ухудшение зрения и вместе с этим - потеря координации. Заметив любой из этих признаков, следует немедленно обратиться к ветеринару.

Ветврач проведет полный клинический осмотр собаки и важную для диагностики обоих заболеваний проверку анализов крови. Если в ветеринарной клинике имеется микроскоп, то по мазку крови можно сразу определить присутствие в крови паразитов.

К сожалению, лечение бабезиоза может оказаться серьезным вызовом, поскольку симптомы обычно констатируют на поздней стадии, когда, в худшем случае, может помочь переливание крови, после чего следует поддерживающая терапия. Между тем своевременно констатированная болезнь Лайма поддается лечению сравнительно хорошо. Поскольку виновниками являются бактерии, то хорошие результаты лечения достигаются с помощью антибиотиков. Однако если выявить ее поздно, то и эта болезнь может оказаться для собаки летальной.

Как защитить собаку?

Чтобы защитить своего любимца от этих болезней, важно использовать средства для отпугивания клещей. Они доступны в разных видах и формах - в виде капель, аэрозолей, ремешков, а также таблеток. Доступные средства являются медикаментами, поэтому важно правильно их использовать. Следует учитывать, что у собаки возможны также и аллергические реакции. Каждому хозяину следует знать точный вес своей собаки и приобретать выбранные средства в соответствии с весовой категорией. При выборе наиболее подходящего для себя средства, следует оценивать также факторы, связанные со стилем жизни, - где вы живете, куда ходите гулять, часто ли собаку моют или водят плавать, а также каково распространение клещей в конкретном регионе. Важны также длина и структура шерсти (особенно толщина подшерстка). Не подумав о каком-то из этих факторов, можно сделать ошибочный выбор, что повлияет на эффективность средства, скорее всего уменьшив ее.

Конечно, при длительном использовании средств одного и того же состава у клещей может сформироваться своего рода привычка или резистентность, а вместе с этим - действие будет ослаблено. Важным фактором, влияющим на эффективность средства, является правильное применение конкретного средства. Например, надевать ремешок надо достаточно плотно, чтобы он соприкасался с кожей и шерстью животного, а не болтался на шее как аксессуар. При выборе средств для нанесения на холку - их надо капать непосредственно на кожу, а не втирать в шерсть. Важно также соблюдать указанное в инструкции по применению время, в течение которого животное нельзя мыть или смачивать водой. Причиной слабого действия может оказаться также истекший срок годности. Если, например, ремешок со сроком действия 3 года был приобретен в конце третьего года, возможно, он может дать неполный эффект.

Как правильно удалить клеща

Заметив, что к собаке присосался клещ, его надо немедленно удалить. Если дожидаться, пока он станет больше или сам отвалится, то увеличится риск инфицирования. Кроме того, у собаки может быть аллергическая реакция, которая проявляется в виде отека, покраснения места укуса клеща, оно становится горячим, начинается зуд. Собака начинает расчесывать и лизать это место, в результате чего может развиться более обширное воспаление.

Клеща очень легко удалить с помощью предусмотренного для удаления клещей пинцета, который можно купить в зоомагазинах или ветеринарных аптеках. Важно чрезмерно не сдавливать клеща и не смазывать растительным маслом. Это может вызвать у клеща рвоту, и может произойти инфицирование собаки, если этого еще не случилось. Затем клеща следует уничтожить. Если нет уверенности в том, что сможете удалить клеща собственными силами, это можно обратиться к ветврачу.