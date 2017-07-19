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На чемпионате города по легкой атлетике елгавчанки завоевали три медали

novaja.lv 19.07.2017. 13:39   Печатать
Во вторник на стадионе Земгальского олимпийского центра проходил чемпионат Елгавы по легкой атлетике, который одновременно являлся и 4-м этапом кубка Sportland. Елгавчане на этих состязаниях сумели завоевать три медали - чемпионкой среди женщин в метании диска стала Даце Штейнерте, а Анна Шевченко завоевала две серебряные медали - в беге на 400 метров и беге с барьерами на 110 метров

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В секторе метания диска А.Штейнерте уверенно обошла соперниц, показав результат 47,46 метра. Занявшую второе место Элизу Пукане наша спортсменка обошла почти на 7 метров. Удачными были и старты талантливой бегуньи А.Шевченко. В беге с барьерами на 110 м она показала результат 16,51 сек, заняв второе место, а дистанцию 400 м пробежала за 58,46 сек, тоже завоевав серебро.

 

 Наилучшее достижение на состязаниях в Елгаве показал латвийский копьеметатель Роланд Штробиндерс, который броском на 83,42 метра обновил не только личное достижение, но и выполнил норматив на предстоящий чемпионат мира в Лондоне. Соревнования в Елгаве являлись этапом Кубка Sportland и проводились под эгидой Латвийского легкоатлетического союза. Штробиндерс стал победителем соревнований, улучшив личный рекорд на 5 сантиметров (предыдущий был установлен 2 года назад на Кубке Риги). Второе место занял Ансис Брунс с броском на 75,79 метров. Это была последняя попытка выполнить норматив на соревнованиях в Латвии: в других странах турниры будут проводиться до 23 июля. Нормативом на ЧМ является 83,00 метра. Таким образом, Штробиндерс получил право выступить на мировом форуме в Лондоне.

 

Роландс Штробиндерс - обладатель шестого лучшего результата в истории Латвии (с новой конструкцией копья). Его дебют на ЧМ состоялся два года назад в Пекине (19-е место). На Олимпиаде в Рио он не смог преодолеть квалификацию и занял в итоге 28-е место.


Надо добавить, что за каждый установленный новый рекорд Латвии Елгавское городское самоуправление было готово поощрить спортсменов денежным призом в размере 300 евро, однако на этот раз никто из легкоатлетов ни в одной дисциплине не смог побить ранее установленные рекорды страны.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

для Ть 19.07.2017. 22:10:15
Из статьи:

"В секторе метания диска А.Штейнерте уверенно обошла соперниц, показав результат 47,46 метра.

Наилучшее достижение на состязаниях в Елгаве показал латвийский копьеметатель Роланд Штробиндерс "
Ть 19.07.2017. 21:40:02
Почему не указали тех кто взял первые места или они не талантливые, непонятно.
Шариков П.П. 19.07.2017. 20:22:06
на чемпионате города ... Елгавчанки завоевали три медали . Жесть ! Это же их чемпионат .... Неужели Парижанки бы завоевали бы .
В редакцию набрали новых додиков ?

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