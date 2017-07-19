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В Елгаве в ДТП пострадала пассажирка

novaja.lv 19.07.2017. 12:33   Печатать
Поздним вечером 18 июля в Елгаве на ул.Слокас произошло ДТП, в котором пострадала женщина 1996 года рождения.

В 22.50, находясь за рулем автомашины Mazda RX-8, юноша 1999 года рождения не справился с управлением, в результате автомобиль занесло в канаву. Пассажирка 1996 года рождения получила травмы.

 

В тот же вечер в 17.51 еще одно ДТП произошло на железнодорожном переезде по ул.Терветес. Подросток 2002 года рождения, управляя мопедом KEEWAY FOCUS, не позаботился о соблюдении безопасной дистанции и врезался в Audi A4 Avant. К счастью, обошлось без травм.


В тот же вечер в 21.47 на перекрестке Добельского шоссе и ул.Аспазияс мужчина 1995 года рождения не справился с управлением VW Sharan. В результате автомобиль врезался в металлическое ограждение и помял его. Водитель с места аварии сбежал.

 

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