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Почему дорожает сливочное масло?

LETA 19.07.2017. 11:37   Печатать
Рост цен на молочные продукты в магазинах трудно не заметить, при этом часть из них стоит даже дороже, чем до кризиса вследствие российского эмбарго.

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Производители объясняют повышение цен дефицитом молочных жиров в Европе, из-за чего цены масла достигли рекордной отметки за последние 18 лет.

 

С августа 2014 года, когда Россия только что объявила об эмбарго на молочные продукты, цены на масло в магазинах выросли примерно на 50-60%.

 

Данные Центрального статистического управления показывают, что в июне этого года по сравнению с октябрем прошлого года молоко в магазинах стало на 172% дороже, йогурт - на 9,4%, сыр и творог - на 8,9%, а масло - на 36,2%.

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Комментарии:

бабке 19.07.2017. 22:01:01
Мда, очень подорожало масло. У меня глаза округлились, когда увидела ценники новые. Красота (((
тётка - бабке 19.07.2017. 21:58:43
И дороже... я за 2.45 видела.
бабка 19.07.2017. 19:00:44
кусок масла сливочного,175-180гг, стоит почти 2€ . Сдурели что ли. Ну пусть богатые латыши покупают. И Европе оно не надо, там своё дешевле . Странно ну и бизнес, и так на всё .
ppp 19.07.2017. 18:17:34
Просто сливы в этом году помёрзли.
Sirmgalvis 19.07.2017. 17:32:19
Всё пучком.Ещё не ходим в пастолах...
2 19.07.2017. 16:58:25
А скоро и топливо подорожает.!За что боролись на то и напоролись!

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