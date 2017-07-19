Координатор мероприятия Марите Барановска отметила, что на выставке будут представлены и популярные короткошерстные британские коты, и пушистые гиганты- мейнкуны, и представители более редких пород - египетская мау (пятнистый окрас у этой породы проявляется не только на шерсти, но и на коже), картрезианская кошка (шартре́з) и множество других пород - пушистых и бесшерстных, своенравных и дружелюбных, ласковых и свободолюбивых...

Одним из особых гостей выставки станет богатый титулами кот Себастьян (LV*Mitava Sebastian) породы девон-рекс, который родился и вырос в Елгаве. В возрасте неполных 10 месяцев он уже стал победителем многочисленных международных выставок, а также получил престижный титул Baltic Winner 2017. Девон-рекс -это порода котов с волнистой шерстью, внешне напоминающая эльфа. Этих изящных котиков с большими ушами, длинным хвостом, высокими лапами и на редкость осмысленным взглядом трудно спутать с представителями какой-либо другой породы. Более того, девон-рексы по невыясненной до сегодняшнего дня причине не вызывают аллергических реакций у людей, страдающих аллергией шерсть на животных.

Во время выставки можно будет не только осмотреть животных, но и подробнее узнать о породах кошек во время презентаций, которые будет проводить Линда Риекстиня - единственная в Латвии судья международной федерации любителей кошек FIFe . Ежедневно одна презентация будет посвящена мейнкунам, которые благодаря своим размерам и облику всегда находятся в центра внимания публики.



В заключительной части выставки лучшие коты будут состязаться за престижный титул Best In Show, а также определится «Елгавский кот 2017» - обладатель главного приза. Посетители смогут проголосовать за лучшего кота на выставке, который получит специальный кубок Елгавской думы. Награждение запланировано на 30 июля 14.00.

Отметим, что международная выставка котов в ЗОЦ будет проходить уже в 7-й раз, и, как и в предыдущие годы, на ней можно будет осмотреть и других представителей фауны: различных птиц, грызунов, насекомых, амфибий и кроликов. М.Барановска рассказала, что на выставке будет представлена и обширная коллекция экзотических попугаев, которых желающие смогут там же приобрести.



Выставка в ЗОЦ (ул.Кронвалда,24) будет открыта для посетителей 29 июля с 10 до 117 часов и 30 июля с 10 до 15 часов. Цена билетов: для взрослых - 3 евро, для школьников, студентов, пенсионеров -1,5 евро, детям дошкольного возраста вход бесплатный.

Выставку организуют Елгавская городская дума, Земгальский олимпийский центр, ассоциация клубов любителей кошек CFCA и общество Boreas Baltic Association of Travel And Discovery.