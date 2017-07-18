С 19 июля 9.00 до 22 июля 21.00 в связи с реконструкцией газовых коммуникаций будет ограничено движение транспорта на участке ул.Райня от ул.Екаба до ул.Райня,33 (будет закрыто движение в одном направлении от ул.Терветес до ул.Сколас).

До 21 июля частично ограничено движение на участке ул.Звейниеку от ул.Шкюню до ул.Карля. Там ведется ремонт колодца ливневой канализации.



В свою очередь на ул.Ригас в связи со строительством подъездной дороги с 17 июля до 28 июля 8.00 ограничено движение пешеходов на участке от Калнциемского шоссе до бульвара Бривибас.

Водителей и пешеходов просят соблюдать установленные знаки.