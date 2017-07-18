Самоуправление пояснило, что на территории собственности Stigmas в Ценской волости Озолниекского края находится более 170 тонн различных опасных отходов, хранение которых не соответствует требованиям нормативных актов.

Э.Кайриша пояснила, что с 16 января 2015 года строения принадлежат ООО Metarex. Доступная самоуправлению информация свидетельствует, что 25 июля 2016 года предприятие получило распоряжение Елгавского регионального управления среды о приведении территории в порядок, но оно не было выполнено. Озолниекское краевое самоуправление отправило на юридический адрес предприятия предупреждение, требуя немедленно устранить загрязнение арендованного участка земли, однако связаться с представителями ООО Metarex лично представителям краевого самоуправления не удалось. Тот факт, что хозяйственная деятельность предприятия остановлена, не дает уверенности в том, что предприниматель в ближайшее время планирует выполнить свои обязательства, указала Э.Кайриша.

Председатель Озолниекской краевой думы Дайнис Лиепиньш сообщил агентству LETA, что опасные отходы хранятся в здании старой фермы, куда через окна может проникнуть любой желающий. Часть отходов - жидкие и находятся в бочках, от которых распространяется едкий запах.



«Оценив нынешнюю ситуацию и безответственность ООО Metarex в вопросе хранения отходов, что может создать серьезную угрозу для окружающей среды и людей, я призвал Елгавское региональное управление среды к незамедлительным действиям, чтобы ускорить очистку территории от опасных отходов», - пояснил председатель Озолниекского краевого самоуправления Дайнис Лиепиньш.

По подсчетам краевого самоуправления ликвидация свалки может обойтись примерно в 200 000 евро. Таких средств у самоуправления нет.

О свалке в Озолниекском крае проинформированы также генеральный директор Государственной службы среды Инга Колегова, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс и премьер-министр Марис Кучинскис.



Информация Firmas.lv свидетельствует, что 24 мая нынешнего года суд решил начать процесс правовой защиты ООО Metarex. До 24 июля предприятию нужно подготовить и согласовать с кредиторами план действий процесса правовой защиты. Metarex работает в сфере выпуска металлических конструкций и их составных частей, а также производства гофрированной бумаги и картона. В 2015 году оборот предприятия составлял 153 308 евро, а прибыль - 72 евро.