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В Озолниекском крае обнаружили нелегальную свалку опасных отходов (дополнено)

LETA/novaja.lv 18.07.2017. 10:15   Печатать
Обследовав территорию Ценской волости Озолниекского края, специалисты самоуправления обнаружили на территории принадлежащей промышленному предприятию старой фермы нелегальный склад опасных отходов, сообщила руководитель отдела общественных отношений краевого самоуправления Эвита Кайриша

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Самоуправление пояснило, что на территории собственности Stigmas в Ценской волости Озолниекского края находится более 170 тонн различных опасных отходов, хранение которых не соответствует требованиям нормативных актов.

 

Э.Кайриша пояснила, что с 16 января 2015 года строения принадлежат ООО Metarex. Доступная самоуправлению информация свидетельствует, что 25 июля 2016 года предприятие получило распоряжение Елгавского регионального управления среды о приведении территории в порядок, но оно не было выполнено. Озолниекское краевое самоуправление отправило на юридический адрес предприятия предупреждение, требуя немедленно устранить загрязнение арендованного участка земли, однако связаться с представителями ООО Metarex лично представителям краевого самоуправления не удалось. Тот факт, что хозяйственная деятельность предприятия остановлена, не дает уверенности в том, что предприниматель в ближайшее время планирует выполнить свои обязательства, указала Э.Кайриша.

 

 Председатель Озолниекской краевой думы Дайнис Лиепиньш сообщил агентству LETA, что опасные отходы хранятся в здании старой фермы, куда через окна может проникнуть любой желающий. Часть отходов - жидкие и находятся в бочках, от которых распространяется едкий запах.


«Оценив нынешнюю ситуацию и безответственность ООО Metarex в вопросе хранения отходов, что может создать серьезную угрозу для окружающей среды и людей, я призвал Елгавское региональное управление среды к незамедлительным действиям, чтобы ускорить очистку территории от опасных отходов», - пояснил председатель Озолниекского краевого самоуправления Дайнис Лиепиньш.

 

По подсчетам краевого самоуправления ликвидация свалки может обойтись примерно в 200 000 евро. Таких средств у самоуправления нет. 

 

О свалке в Озолниекском крае проинформированы также генеральный директор Государственной службы среды Инга Колегова, министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс и премьер-министр Марис Кучинскис.


Информация Firmas.lv свидетельствует, что 24 мая нынешнего года суд решил начать процесс правовой защиты ООО Metarex. До 24 июля предприятию нужно подготовить и согласовать с кредиторами план действий процесса правовой защиты. Metarex работает в сфере выпуска металлических конструкций и их составных частей, а также производства гофрированной бумаги и картона. В 2015 году оборот предприятия составлял 153 308 евро, а прибыль - 72 евро.

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Комментарии:

А 18.07.2017. 23:37:22
Я же тебе говорил, голосуй за Равиньша!
Дятел 18.07.2017. 17:53:38
Да нет. На фото видны бутылки, но там же в надписи сказано - оно иллюстративное. Бутылки не опасны. А в тексте есть про вонючие бочки.
вопрос 18.07.2017. 16:42:32
Это не такие отходы идут на переработку на завод по переработке пластиковых бутылок в Елгаве?
опаньки 18.07.2017. 16:40:38
Вот это да (((((((

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