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Пожарные сняли с дерева кота в Элее

novaja.lv 18.07.2017. 09:20   Печатать
Минувшие сутки для пожарных-спасателей Земгальского региона оказались очень спокойными - был получен всего один вызов из поселка Элея в Елгавском крае.
На дереве, на высоте 6 метров, два дня сидел кот и мяукал, не умея самостоятельно спуститься. Спасатели с помощью выдвижной лестницы подобрались к животному и сняли его с дерева.
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Комментарии:

Молодцы! 18.07.2017. 16:39:05
был получен всего один вызов
=================И это хорошо, когда не происходит ничего такого, что надо спасательные службы подключать. Значить всё в нашем королевстве спокойно и хорошо. Бедное животное без еды, воды, да, и страху, наверняка, натерпелся бедолага. Хорошо, что есть кому и кискам помочь.

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