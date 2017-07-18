Пожарные сняли с дерева кота в Элее
Минувшие сутки для пожарных-спасателей Земгальского региона оказались очень спокойными - был получен всего один вызов из поселка Элея в Елгавском крае.
На дереве, на высоте 6 метров, два дня сидел кот и мяукал, не умея самостоятельно спуститься. Спасатели с помощью выдвижной лестницы подобрались к животному и сняли его с дерева.
Комментарии:
=================И это хорошо, когда не происходит ничего такого, что надо спасательные службы подключать. Значить всё в нашем королевстве спокойно и хорошо. Бедное животное без еды, воды, да, и страху, наверняка, натерпелся бедолага. Хорошо, что есть кому и кискам помочь.
Добавить комментарий