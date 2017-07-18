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Петерис Апинис: "Если дальше так пойдет, то визит к семейному врачу будет стоить 10 евро"

www.rus.db.lv 18.07.2017. 09:01   Печатать
Президент Латвийского общества врачей Петерис Апинис рассказал, какова зарплата семейных врачей и объяснил, почему они так долго бастуют.

Как объясняет Апинис, с каждого пациента семейный врач получает 1,42 евро - это платит сам пациент. За эти деньги он еще обязан не только осмотреть пациента и назначить ему лечение, но и заполнить три разных документа. Государство платит семейному врачу сумму капитации в размере 10,25 евро в год за каждого пациента, независимо от того, сколько раз человек обратился к врачу - 1 раз в год или 10 раз.

 

Если пациент обращается к врачу три раза в год, то врач получает в виде пациентских взносов 1,42 евро и от государства 3,42 евро. Вместе - 4,84 евро за один прием. Но как поясняет Апинис, эта сумма не идет в карман семейному врачу, с нее он выплачивает за аренду помещения, электричество, медикаменты в случае неотложной помощи, ремонт аппаратуры, зарплату помощникам и медицинской сестре и многое другое. В итоге от этих 4,84 евро в виде заработной платы семейному врачу остается 20 центов.

 

"Меня часто спрашивают, сколько получают семейные врачи, - говорит Апинис. - Исходя из данных СГД и ЦСУ, а также расчетов общества врачей, заработная плата семейных врачей - в среднем 820 евро до уплаты налогов. Она зависит от количества пациентов, прикрепленных к врачу - чем из больше, тем больше зарплата. Да, есть врачи, за которыми закреплено 3000 пациентов, но ведь есть и такие, у кого всего по 600 пациентов. У таких после уплаты всех налогов на руках остается 350 евро в месяц, и это в лучшем случае. Это очень короткий ответ на вопрос - почему стоит повысить сумму капитации прямо сейчас".

 

Далее Апинис рассуждает по поводу того, кто же виноват в сложившейся ситуации и почему государство не может выделить 5 миллионов евро на повышение суммы капитации на 30%. По его мнению, главные виновники - Министерство здравоохранения, Национальная служба здоровья и Инспекция по здоровью, которые превратили работу семейных врачей в бюрократическую, а не медицинскую процедуру. "Врачам нужно заполнять 90 разных документов, журналов, формуляров, и на эту работу врач тратит основное время, - говорит Апинис. - В отведенные на каждого пациента 15 минут, он не лечит его, а заполняет всякие бумажки. Не удивительно, что поход к семейному врачу превратился в акт выписывания рецептов, больничных и направлений к другому врачу".


В итоге Апинис считает, что недельная забастовка семейных врачей - это прямая дорога к отставке министра здравоохранения Анды Чаксте. Но это вряд ли случится по ряду причин. Зато последствия забастовки могут быть печальными для пациентов. А именно - вместо 1,42 евро врачи будут брать 10 евро за прием пациента для первичного осмотра. Ведь и сейчас, во время забастовки, многие врачи работают в платном режиме, а больные платят им за прием по 7-10 евро. Второе следствие - уход семейных врачей в платные клиники. И тогда платная медицина станет частью первичного здравоохранения. В этом случае Латвия скатится к уровню медицины африканских, а не европейских стран - считает Апинис.

Расположить последовательности

Комментарии:

ю 18.07.2017. 17:41:09
одним словом от жиру бесятся !!! посадить их на минималку и пусть высиживают свой оклад.
пациент-бухгалтер 18.07.2017. 10:01:18
Каких 820 евро? 600 пациентов может быть только где-нибудь в глухом селе, где народу почти не осталось. В городе в среднем, наверное, 2500 пациентов и даже более у семейных врачей. Иначе не надо было бы ждать визита к врачу по 2 недели. Считаем: 10,25 (капитания на 1 пациента в год) х 2500 = около 32 тысяч в год только капитации + 1,42 евро х 20 пациентов = прим.30 евро в день + 3,42 (от государства) х 20 пациентов = 70 евро. Итого 30 + 70 = 100 евро/день х 20-22 рабочих дня = более 2000 тысяч/месяц. 2000х12мясяцев=24 тысячи + 32 тысячи капитации. Итого 56 тысяч в год по скромным подсчетам. Ну, а тем, у кого 600 пациентов почему государство, т.е. мы, налогоплательщики, должны платить за ничегонеделание? Считаю, что в первую очередь надо повысить специалистам стационаров. Вот там конечно не 820 должны получать.

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