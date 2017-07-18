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К сведению желающих отдохнуть в Европе: на юге Европы бушуют лесные пожары

Deutsche Welle 18.07.2017. 08:50   Печатать
На юге Европы из-за непрекращающейся жары лесные пожары охватывают все новые регионы. Вчера, 17 июля, особенно напряженной ситуация была в Италии, Черногории и Хорватии.

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Итальянские пожарные по всей стране совершили за день более тысячи выездов на тушение огня. 18 крупных пожаров возникли вокруг Рима. Пламя перекинулось на сосновый лес Кастель-Фузано, который находится в пригороде итальянской столицы. Пожар практически отрезал Рим от побережья. Отдыхающие в спешке покидали пляж, а местные жители - свои дома. Полиция арестовала двух человек, которых считают поджигателями леса.

 

Другой обширный пожар добрался до больницы Сант-Андреа в северной части Рима. Губернатор региона Лацио Никола Цингаретти, заявил, что будет просить о введении чрезвычайного положения, мэр Рима Вирджиния Раджи назвала происходящее экологической катастрофой.

 

В Тоскане из-за пожаров эвакуировали туристические кемпинги. На Сицилии огонь уничтожил сотни гектаров пастбищ. В провинции Сиена большой пожар бушует три дня, и с ним не могут справиться. Власти региона Кампания на юге Италии запросили министра обороны о поддержке армии. В Неаполе по-прежнему остается критической ситуация в районе Везувия. Продолжаются пожары в Калабрии.

 

В Черногории сильный пожар приблизился к курортному городу Сутоморе, в 30 км от столицы страны Подгорицы. Из-за густого дыма и надвигающегося огня с пляжа срочно эвакуировали сотни человек. В понедельник пожары вспыхнули и в ряде других мест на побережье Адриатического моря. Тушение огня затруднено из-за сильных ветров.

 

Главы муниципалитетов Герцег-Нови, Тиват и Котор направили письмо премьеру Черногории Душко Марковичу и в МВД с просьбой о международной помощи в тушении пожаров. МВД Черногории обратилось в механизм гражданской защиты ЕС.

Сложной остается ситуация и в других балканских странах. Так, в Хорватии огонь подошел к городам Шибеник и Пула. В Боснии и Герцеговине пожар бушует недалеко от городов Мостар и Требинье.

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