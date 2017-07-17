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Ночью по Елгаве гуляла без обуви 2,5-летняя девочка

novaja.lv 17.07.2017. 15:45   Печатать
В субботу, 15 июля в полицию самоуправления позвонила некая женщина и сообщила, что в 23.00 в Елгаве, на ул.Сатиксмес нашла маленькую девочку, которая шла по улице без обуви, а на ее плечи был накинут плед
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На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции и медики «неотложки». Чтобы убедиться что со здоровьем 2,5 -летней малышки все в порядке, ее доставили в больницу. Медицинский осмотр показал, что все благополучно.

 

Вскоре сотрудники полиции установили и родителей ребенка. «По первоначальной информации, незадолго до случившего родителям девочки позвонили и сообщили, что с их 16-летней родственницей случилось несчастье и она оказалась в больнице в Риге, потому нужно было срочно ехать туда. Так как в частном доме на ул.Ганибу, где проживает семья, остались спать трое маленьких детей (девочки в возрасте 10 и 2,5 лет и годовалый мальчик), родители перед отъездом позвонили другу и попросили присмотреть за детьми, но уехали, не дождавшись его. К моменту, когда друг семьи явился в дом, 2,5-летней девочки там уже не было», - рассказала старший специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце, добавив, что полиция выясняет детали происшествия и о ситуации проинформирован Сиротский суд.

 

Обследование места жительства показало, что жилищные условия у семьи хорошие, дети обеспечены всем необходимым. По факту происшествия начато административное делопроизводство - за оставление ребенка без присмотра.


Полиция благодарит жительницу, сообщившую о маленькой девочке на ночной улице и повторно напоминает родителям: не оставляйте малолетних детей без присмотра.

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