Инициатором запрета парковки автотранспорта возле перрона стало предприятие Latvijas dzelzceļš, считающее, что такая парковка создает угрозу безопасности и для пассажиров поезда, и для водителей и пассажиров автомобилей. Территория автостоянки возле вокзала большая, мест достаточно и нет необходимости рисковать безопасностью, подъезжая вплотную к перрону, особенно, если учесть, что некоторые оставляют там машины на целый день, а то и на ночь.



В свою очередь, в районах частных домов на ул.Дамбья, Стиебра, Ниедру, Палу, Сниега и Бебру цельш установлены знаки, ограничивающие скорость движения транспортных средств (№ 525 и № 526).