 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Парковаться возле перрона теперь запрещено

novaja.lv 17.07.2017. 13:22   Печатать
Согласно решению комиссии по безопасности дорожного движения, в июле в городе установлены несколько новых дорожных знаков. На автостоянке возле железнодорожного вокзала теперь нельзя будет парковать автомобили рядом с железнодорожным перроном. Здесь установлены два знака №326 «Остановка запрещена» с дополнительными обозначениями «Зона действия».

Смотреть фото (2)

Инициатором запрета парковки автотранспорта возле перрона стало предприятие Latvijas dzelzceļš, считающее, что такая парковка создает угрозу безопасности и для пассажиров поезда, и для водителей и пассажиров автомобилей. Территория автостоянки возле вокзала большая, мест достаточно и нет необходимости рисковать безопасностью, подъезжая вплотную к перрону, особенно, если учесть, что некоторые оставляют там машины на целый день, а то и на ночь.


В свою очередь, в районах частных домов на ул.Дамбья, Стиебра, Ниедру, Палу, Сниега и Бебру цельш установлены знаки, ограничивающие скорость движения транспортных средств (№ 525 и № 526).

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā