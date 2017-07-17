 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

МОН готовится отказаться от вечерних школ

Delfi 17.07.2017. 08:21   Печатать
Министерство образования и науки разработало поправки к Закону о всеобщем образовании, согласно которым в рамках оптимизации школьной сети планируется отказаться от вечерних и специальных школ, а также муниципальных гимназий. Об этом пишет в понедельник Neatkarīgā Rīta Avīze.

План МОН предусматривает, что в Латвии останутся начальные, основные и средние школы, а также государственные гимназии. При этом в 21 региональном центре будет не более двух гимназий, требования к обучению в которых будут выше. Таким образом, гимназией сможет стать не каждая средняя школа, заявила директор департамента образования МОН Эвия Папуле.

 

МОН полагает, что дети с особыми потребностями будут учиться в обычных школах, а не в специализированных учебных заведениях. Таким образом, местные власти должны будут принять решение, что делать со спецшколами - объединить их или интегрировать в общеобразовательные учебные заведения.

 

Вечерние школы больше не смогут предлагать одну только вечернюю программу. Право вводить вечернее обучение получили профессиональные и ремесленные школы.

Расположить последовательности

Комментарии:

Линда 17.07.2017. 12:47:22
Может лучше ликвидировать это безмозглое министерство? Как в обычном классе может учиться слепой или глухой ребенок? Какие знания он получит? Как в обычных школах учить детей с тяжелой дебильностью и серьезными психическими отклонениями? Это будет снижение качество образования для всех остальных детей. МОН этого добивается? Программы вечерних школ можно открывать и при профессиональных учебных заведениях, но спецшколы должны остаться.
((( 17.07.2017. 09:53:26
И в обычных школах будут учиться психически неустойчивые и умственно отсталых дети?Всегда были интернаты и вспомогательные школы,а теперь где учиться здоровым детям и как работать учителям?Что делать родителям?

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā