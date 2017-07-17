План МОН предусматривает, что в Латвии останутся начальные, основные и средние школы, а также государственные гимназии. При этом в 21 региональном центре будет не более двух гимназий, требования к обучению в которых будут выше. Таким образом, гимназией сможет стать не каждая средняя школа, заявила директор департамента образования МОН Эвия Папуле.

МОН полагает, что дети с особыми потребностями будут учиться в обычных школах, а не в специализированных учебных заведениях. Таким образом, местные власти должны будут принять решение, что делать со спецшколами - объединить их или интегрировать в общеобразовательные учебные заведения.

Вечерние школы больше не смогут предлагать одну только вечернюю программу. Право вводить вечернее обучение получили профессиональные и ремесленные школы.