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На юношеской европейской олимпиаде выступят четверо елгавчан

novaja.lv 15.07.2017. 17:28   Печатать
С 23 по 29 июля в венгерском городе Дьер пройдет 14-я юношеская олимпиада Европы, в которой примут участие спортсмены в возрасте 15-18 лет из 50 европейских стран. В состав команды Латвии включены 53 спортсмена, которые выступят в семи видах спорта. На олимпиаде в Венгрии стартуют и четверо елгавчан.

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От Елгавы в составе команды Латвии на олимпиаде выступят каноисты Алексей Шевцов и Катрина Смилтниеце, дзюдоистка Милена Ринкевич и пловец Дидзис Рудавс.

 

На этой юношеской олимпиаде Латвия стартует только в индивидуальных видах спорта: легкой атлетике, плавании, гимнастике, теннисе, дзюдо, гребля на каноэ и в велогонке. В командных видах спорта наша страна не будет представлена.


Латвийские спортсмены участвовали во всех юношеских олимпиадах Европы, за исключением первой и в общей сложности завоевали более 30 медалей.

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