От Елгавы в составе команды Латвии на олимпиаде выступят каноисты Алексей Шевцов и Катрина Смилтниеце, дзюдоистка Милена Ринкевич и пловец Дидзис Рудавс.

На этой юношеской олимпиаде Латвия стартует только в индивидуальных видах спорта: легкой атлетике, плавании, гимнастике, теннисе, дзюдо, гребля на каноэ и в велогонке. В командных видах спорта наша страна не будет представлена.



Латвийские спортсмены участвовали во всех юношеских олимпиадах Европы, за исключением первой и в общей сложности завоевали более 30 медалей.