 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

Ночью по Елгаве в носках бродил 7-летний ребенок

novaja.lv 14.07.2017. 12:35   Печатать
Земгальское региональное управление Госполиции сообщает, что минувшей ночью около 3.00 была получена информация от трех женщин, заметивших, что по улице Лиела без обуви бродит малолетний ребенок.

Когда женщины решили подойти к нему и спросить, почему он один бродит ночью по городу, мальчик убежал. Женщины о ребенке сразу же сообщили в полицию. Выехавший на место происшествия экипаж обнаружил одинокого ребенка уже на улице Паста. На ногах у него были только носочки. Ребенок для выяснения обстоятельств ночной прогулки был доставлен в полицейский участок. По информации, которую удалось получить полиции, мальчик среди ночи вышел из квартиры на улицу и отправился искать бабушку, которой в тот момент дома не было, а мать ребенка в это время спала.

 

Обследовав место жительства мальчика, полицейские застали в квартире его мать, которая спала, будучи в состоянии алкогольного опьянения (2,01 промилле) и трехлетнего братика, который тожже спал. К моменту приезда полицейских домой вернулась и бабушка. Так как бабушка была трезвой и готовой позаботиться о внуках, маленьких детей оставили с ней. В квартире было чисто, дети ухожены.

 

В настоящее время полиция выясняет подробные детали происшествия и о конкретной ситуации проинформирован Сиротский суд. В полиции начато административное делопроизводство - за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.


Полиция благодарит жителей, которые, заметив ночью на улице одинокого ребенка, поступили правильно - немедленно сообщили об этом стражам закона.

Расположить последовательности

Комментарии:

Лена 14.07.2017. 13:19:45
Ночной дозор ,,,что вы так удивляетесь ?? есть места работ где работают до последнего клиента ,, а пекари так у них первая смена если не ошибаюсь в три или в пять ,,,, вот и идут эти женщины поздно ночью или уже рано утром домой или на работу ,,,,, да и бабушка скорей всего работала ,,,,,детей жаль !!!
мама 14.07.2017. 13:10:31
если у меня есть дети я не могу выпить ? тем более с нами живет бабушка
Ночной дозор 14.07.2017. 13:09:37
Оказывается в Елгаве очень бурная ночная жизнь происходит,если в три часа ночи ходят женщины по городу,бабушка возвращается домой неизвестно от куда тоже ночью Во дают бабы! Мальчика по-человечески жалко,что вынужден был ночью выйти из дома.Это,конечно,ужасно! Спасибо тем трем женщинам,которые не спали в столь поздний(или уже ранний)час и позвонили в полицию! Надеюсь,что полиция ночью тоже не спит.А может организовать в Елгаве ночной патруль из женщин,которым не спиться?Больше толку от них будет.

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā