Когда женщины решили подойти к нему и спросить, почему он один бродит ночью по городу, мальчик убежал. Женщины о ребенке сразу же сообщили в полицию. Выехавший на место происшествия экипаж обнаружил одинокого ребенка уже на улице Паста. На ногах у него были только носочки. Ребенок для выяснения обстоятельств ночной прогулки был доставлен в полицейский участок. По информации, которую удалось получить полиции, мальчик среди ночи вышел из квартиры на улицу и отправился искать бабушку, которой в тот момент дома не было, а мать ребенка в это время спала.

Обследовав место жительства мальчика, полицейские застали в квартире его мать, которая спала, будучи в состоянии алкогольного опьянения (2,01 промилле) и трехлетнего братика, который тожже спал. К моменту приезда полицейских домой вернулась и бабушка. Так как бабушка была трезвой и готовой позаботиться о внуках, маленьких детей оставили с ней. В квартире было чисто, дети ухожены.

В настоящее время полиция выясняет подробные детали происшествия и о конкретной ситуации проинформирован Сиротский суд. В полиции начато административное делопроизводство - за невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.



Полиция благодарит жителей, которые, заметив ночью на улице одинокого ребенка, поступили правильно - немедленно сообщили об этом стражам закона.