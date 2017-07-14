На 15 маршруте рейс Почта на ул.Сатиксмес - 6-я средняя школа - станция Цукурфабрика в 21.56 с ул.Сатиксмес в Парлиелупе будет выполняться в объезд по Добельскому шоссе -ул.Дамбья -ул.Сармас - ул.Райня - ул.Матера - ул.Рупниецибас - Литовскому шоссе - ул.Айзсаргу - шоссе А8 - ул.Гарозас - ул.Ригас и далее -по обычному маршруту. С учетом дополнительного премени, потраченного на объезд, автобус в Парлиелупе явится с опозданием на 15-20 минут. Рейс в 22.25 от станции Цукурфабрика начнется с опозданием на 15-20 минут. Закрытые участки улиц в направлении от ул.Пернавас к ул.Сатиксмес автобус будет объезжать по окружной дороге, по тем же улицам, что и к Цукурфабрике, но в обратном порядке.

Автобус 22 маршрута, отправляющийся в 22.28 от железнодорожного вокзала на ул.Астеру, закрытые участки улиц будет объезжать по улицам Райня - Сармас - Дамбья - Лиела - Добельскому шоссе и Сатиксмес, далее возвращаясь на обычный маршрут. На этом маршруте закрыты автобусные остановки «Банк» на ул.Академияс, «3-я начальная школа» на ул.Узварас, остановки «Рынок», «Ларелини» и «ул.Звейниеку».



Рейсы 2 маршрута Свете -Центр в 22.16 и 9 маршрута Кладбище Баложу -Центр в 21.42 будут выполняться до остановки «ул.Светес» на ул.Матера.