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Начался прием заявок на участие в фестивале «Балтика 2018»

novaja.lv 14.07.2017. 09:56   Печатать
Управление общественной интеграции сообщает о начале приема конкурсных заявок любительских коллективов самодеятельности нацменьшинств Латвии и индивидуальных исполнителей на участие в международном фольклорном фестивале «Балтика 2018» и XXVI Всеобщем празднике латышской песние и XVI празднике танца

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Фестиваль «Балтика 2018» пройдет с 16 по 21 июня 2018 года в Риге и регионах Латвии. В свою очередь Праздники песни и танца будут проходить летом следующего года с 30 июня по 8 июля в Риге.


Конкурс проходит в два этапа: на первом - прием заявок. На втором - смотр. По итогам второго этапа будут отобраны участники фестиваля и праздника песни и танца. Заявки от претендентов принимаются до 20 сентября 2017 года. Бланк анкеты-заявки и положение конкурса доступны здесь .

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