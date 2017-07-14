Фестиваль «Балтика 2018» пройдет с 16 по 21 июня 2018 года в Риге и регионах Латвии. В свою очередь Праздники песни и танца будут проходить летом следующего года с 30 июня по 8 июля в Риге.



Конкурс проходит в два этапа: на первом - прием заявок. На втором - смотр. По итогам второго этапа будут отобраны участники фестиваля и праздника песни и танца. Заявки от претендентов принимаются до 20 сентября 2017 года. Бланк анкеты-заявки и положение конкурса доступны здесь .