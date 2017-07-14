В ДТП в Ливберзской волости пострадала женщина-водитель

Вечером 12 июля, около 20.00 в Ливберзской волости Елгавского края на дороге местного значения столкнулись Opel Vectra, за рулем которого находилась женщина 1963 года рождения и Chrysler Voyager, за рулем которого находился мужчина 1986 года рождения.