 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

С середины новой недели обещают потепление

novaja.lv 14.07.2017. 07:57   Печатать
Согласно прогнозам синоптиков, на предстоящих выходных погода улучшится: дожди прекратятся, и дневная температура воздуха повысится до +19+22 градусов. Однако уже в понедельник на территорию Латвии придет очередной циклон с порывистым ветром и затяжным дождем. Существенное потепление с повышением температуры воздуха до +23+25 градусов прогнозируется с середины новой недели.

Смотреть фото (1)

По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 14 июля, в Елгаве ожидается малооблачная погода, при умеренном северо-западном ветре воздух прогреется до +20 градусов. К вечеру облачность увеличится и возможен небольшой дождик.

 

В ночь на субботу похолодает до +9 градусов. Возможен туман. В субботу с утра будет малооблачно, во второй половине дня облачность повысится, но в Елгаве существенных осадков не ожидается. При слабом ветерке переменных направлений воздух прогреется до +19+20 градусов. В воскресенье ветер сменит направление на западное, юго-западное и потеплеет до +21 градуса. Прогнозируется, что день пройдет без существенных осадков. Однако уже в ночь на понедельник в Латвию придет очередной циклон с порывистым ветром и дождем. Днем будет не теплее +19+20 градусов. Во вторник осадков будет меньше, выглянет солнце, но еще сохранится порывистый ветер западных направлений и дневная температура воздуха не превысит +19+20 градусов.


Если верить нынешним прогнозам синоптиков, начиная со среды, погода существенно улучшится. Во второй половине новой недели на смену поднадоевшей этим летом сырости придут солнечные дни с температурой воздуха 23-26 градусов. Правда, ночи, вплоть до следующей пятницы, ожидаются не по-июльски холодными: температура воздуха составит всего+9+12 градусов.

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā