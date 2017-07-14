По прогнозам Латвийского центра геологии, среды и метеорологии, в пятницу, 14 июля, в Елгаве ожидается малооблачная погода, при умеренном северо-западном ветре воздух прогреется до +20 градусов. К вечеру облачность увеличится и возможен небольшой дождик.

В ночь на субботу похолодает до +9 градусов. Возможен туман. В субботу с утра будет малооблачно, во второй половине дня облачность повысится, но в Елгаве существенных осадков не ожидается. При слабом ветерке переменных направлений воздух прогреется до +19+20 градусов. В воскресенье ветер сменит направление на западное, юго-западное и потеплеет до +21 градуса. Прогнозируется, что день пройдет без существенных осадков. Однако уже в ночь на понедельник в Латвию придет очередной циклон с порывистым ветром и дождем. Днем будет не теплее +19+20 градусов. Во вторник осадков будет меньше, выглянет солнце, но еще сохранится порывистый ветер западных направлений и дневная температура воздуха не превысит +19+20 градусов.



Если верить нынешним прогнозам синоптиков, начиная со среды, погода существенно улучшится. Во второй половине новой недели на смену поднадоевшей этим летом сырости придут солнечные дни с температурой воздуха 23-26 градусов. Правда, ночи, вплоть до следующей пятницы, ожидаются не по-июльски холодными: температура воздуха составит всего+9+12 градусов.