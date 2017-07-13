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В «НГ» от 14 июля читайте: «В Рундальском дворце пройдет слет жителей, отметивших 100-летие», «Новые персональные коды: непривычны и трудно запоминаются»

Редакция "Новой газеты" 13.07.2017. 15:34   Печатать
На этой неделе в Рундальском дворце пройдет первый в истории Латвии слет долгожителей страны, которые уже отметили свое столетие. В числе участников этого уникального мероприятия будут также 101-летняя жительница Светской волости Елгавского края Катрина Бредике и 101-летняя елгавчанка Мария Кузьмина

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Мероприятие, приуроченное к юбилею государства, соберет людей, которые старше самой Латвии, отмечающей свое столетие в будущем году

 

Слет латвийских старожилов пройдет в Белом зале Рундальского дворца 15 июля в 13.00. Параллельно с подготовкой к слету проводились съемки фильма "Родиться вместе с Латвией!" Сам фильм, как поясняет его продюсер Лукас -Майрис Марцинкевич, выйдет на экраны в 2018 году.

 

Перед началом съемок творческая группа фильма связалась с латвийскими самоуправлениями, чтобы выявить жителей, достигших 100- летнего возраста, побеседовать с ними и увековечить их рассказы. В фильме будет запечатлен и рассказ елгавчанки Марии Кузьминой, которой 16 марта исполнился 101 год. Полностью статью читайте в номере газеты.°

 

Новые персональные коды: непривычны и трудно запоминаются
С 1 июля 2017 года вступили в силу поправки к закону «О регистре жителей», предусматривающие, что в персональных кодах больше не будут указываться даты рождения; новый код из 11 цифр начинается с «32», а далее следует выбранная системой случайная комбинация цифр от 0 до 9. По информации Елгавского городского самоуправления, в нашем городе новый персональный код получили уже 17 новорожденных, однако с просьбой заменить персональный код старого образца на новый в Управление по делам гражданства и миграции из елгавчан пока еще никто не обращался. Подробнее - в номере газеты.

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