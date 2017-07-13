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Во время Елгавского ночного полумарафона перекроют движение

novaja.lv 13.07.2017. 15:22   Печатать
22 июля на улицах города пройдет Елгавский ночной полумарафон, во время которого будет существенно ограничено транспортное движение: перекроют ряд улиц в центре города и в Парлиелупе, а также мосты через Лиелупе и Дриксу. Автоводителям следует заранее подумать об объездных путях.

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Старт участникам полумарафона, как обычно, будет дан на бульваре Чаксте возле Митавского моста. После стартового выстрела участники полумарафона побегут по бульвару Чаксте до улицы Лиела, затем по улице Лиела до перекрестка с ул.Дамбья и ул.Кришьяна Барона. Забег продолжится по ул.К.Барона до ул.Паста. Первый круг полумарафона участники забега сделают по ул.Лапскална до парка Узварас, второй круг, как сообщают организаторы, будет длиннее. В этом году часть дистанции пройдет по Парлиелупе. Спортсменам нужно будет бежать по ул.Ригас до ул.Стразду, где запланирован поворот. Далее дистанция продолжится по улицам Имантас, Акменю, и далее по ул.Кронвалда до ул.Ригас. Финиш для бегунов на все три дистанции - 5, 10 и 21 км - предусмотрен в обычном месте, на острове Паста.

 

Детский забег пройдет на ул.Пилссалас и острове Паста. На дистанции детского забега транспортное движение 22 июля будет перекрыто с 19.30. В свою очередь, участки остальных вышеперечисленных улиц, по которым побегут участники полумарафона, закроют для движения с 21.00 до 1.30. Стоянка автотранспорта на обочинах многих улиц тоже будет запрещена. С учетом того, что движение по мостам через Лиелупе и Дриксу в это время будет перекрыто, водителям, желающим въехать в центральную часть города со стороны Риги ( или выехать в направлении Риги), придется воспользоваться окружной дорогой.


Автостоянки для посетителей мероприятия будут доступны на лугу напротив Елгавского дворца, возле Лиелупского променада, у Ледового холла и торгового центра Valdeka.

 

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