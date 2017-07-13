В аптеке говорят - это хорошо, потому что пациенты не едут к дежурному доктору 20-30 км, чтобы получить рецепт на компенсируемые государством лекарства. Больные соглашаются покупать медикаменты за полную стоимость, поскольку обычные рецепты на лекарства может выписать и медсестра.

Доктор Дзалбс признал, что пациенты во время забастовки были понимающими. «Пытались не отказывать, ведь ближайшее учреждение - в 25 км. Несмотря на забастовку, мы пытались найти решение», -- рассказал Дзалбс.

Он себя штрейкбрехером не чувствует, поскольку Ассоциация сельских семейных врачей в забастовочном комитете не представлена. Прекращением работы региональные доктора выразили свою поддержку бастующих, поскольку все требования были обоснованы, но по многим пунктам нашли компромисс.



«Я не чувствую, что пошел поперек забастовки, потому что я представляют сельских семейных врачей. Мы выразили поддержку, но мы не в комитете, требования стоит поддержать», - отметил доктор. Он также положительно оценивает одобренную правительством налоговую реформу, которая неплательщикам наконец-то скажет, что они корзину услуг не получат.

Rus.lsm.lv уже сообщал, что в прошлом году только восемь из 1200 таких докторов смогли выполнить определенные государством требования к качеству работы. Один из таких медиков - Айнис Дзалбс из Елгавского края. Из 11 человек, которые вместе с ним учились, в Латвии остались двое - Дзалбс и его коллега дерматолог. Девять отправились за рубеж.

Глава Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска, в интервью Latvijas Radio заявила, что договоренность региональных медиков - это «кредит доверия».



Забастовка - это личное решение каждого врача, мы его поддерживаем, но в завершающей фазе ищем конструктивный диалог для выполнения требований, отметила Козловска.