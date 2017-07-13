В Латвии есть большая проблема. Десятки тысяч людей социально незащищены. Что это значит? А то, что в старости у них будет либо недостаточная для выживания пенсия, либо ее вообще не будет. Чтобы решить эту проблему и, чтобы всем остальным не пришлось «скидываться» этим людям на пенсии, Министерство благосостояния придумало следующее решение.

Со следующего года физические лица, ведущие хозяйственную деятельность, должны будут платить как минимум 5% в качестве социальных взносов со своих доходов в 3 пенсионный уровень.Что касается получателей авторских гонораров, то здесь необходимо отступление.Сейчас, если у человека нет работы с трудовым договором, то есть он не работает в общем налоговом режиме, он должен регистрироваться как самозанятое лицо. Если он получает авторские гонорары, то должен платить в таком случае примерно 31% с части дохода от авторского гонорара в госбюджет, если этот доход в месяц - хотя бы 380 евро. При этом тот, кто ему выплачивает авторский гонорар, сейчас не платит за него социальные взносы.

Теперь тот, кто ему выплачивает авторские гонорары, должен будет платить за него еще 5% социальных взносов.

Если заплаченная за человека сумма соцвзносов за год не достигает определенного объема, эти деньги направят в третий пенсионный уровень.

«5% уплаченных с авторских гонораров, будут суммировать за весь календарный год. Если за год сумма не достигнет 105 евро и 52 центов, тогда эти деньги пойдут в 3 пенсионный уровень. Если достигнет - то это идет в госстрахование и соответственно лицу регистрируют стаж пенсионного страхования», - объясняет представитель Министерства благосостояния Сандра Руцка.

Если же у человека есть постоянная работа с трудовым договором, то есть он социально застрахован, но параллельно получает авторские гонорары, то и пенсия у него будет больше, так как а него тоже должны будут платить эти 5%. И деньги пойдут в 1 и 2 пенсионные уровни.

«Каждый работодатель заплатит с его авторского гонорара 5% соцвзносов и это будет суммироваться. Мы так же уточнили в законопроекте, что в случае, если человек платит налоги в общем режиме, в следующем году 35 и 9 сотых процента, и одновременно с этим получает авторские гонорары, то все это суммируется. И, если у него за все вместе получается этот минимальный взнос - 105 евро и 52 цента, то деньги от авторских гонораров пойдут в 1 и 2 пенсионные уровни», - поясняет Сандра Руцка.

При этом стоит отметить, что 3 пенсионный уровень по своей сути добровольный. К тому же степень риска выше, чем в остальных пенсионных уровнях. Теперь для некоторых людей переход на этот уровень будет принудительным. Миннблаг в этом противоречия не видит.

«3 уровень это тоже уровень пенсионной системы. Он нужен, чтобы делать дополнительные накопления и обеспечить себя в старости. Уже есть группа людей, для которых 3 пенсионный уровень обязателен. Речь о работниках стартапов, которые вносят фиксированный платеж. В других странах тоже 3 уровень постепенно становится постоянным уровнем пенсионной системы», - говорит Сандра Руцка.

Новые поправки коснутся приблизительно 90 000 физических лиц, ведущих хозяйственную деятельность, 11 с половиной тысяч самозанятых и примерно 4000 плательщиков авторских гонораров.