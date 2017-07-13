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Как налоговая реформа повлияет на кошелек латвийцев: подробные объяснения эксперта

www.delfi.lv 13.07.2017. 10:42   Печатать
Кабинет министров одобрил важные поправки к Закону о подоходном налоге с населения (ПНН), предусматривающие введение дифференцированного ПНН с 1 января 2018 года. Планируемая правительством налоговая реформа коснется каждого латвийца. Институт финансов Swedbank объяснил, как именно она повлияет на кошельки жителей.

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"Если сейчас ставка подоходного налога с населения в Латвии для всех составляет 23%, то со следующего года она будет зависеть от размера доходов. Большинство работников от этого выиграют, потому что ставка ПНН будет снижена. Сокращение доходов почувствуют жители, получающие очень большие зарплаты - от 5065 евро в месяц до уплаты налогов. В свою очередь самый маленький прирост доходов ощутят работники, зарплата которых до уплаты налогов составляет от 900 до 1100 евро. В этом случае ежемесячные доходы увеличатся на сумму от 7 до 11 евро", - отмечает эксперт Института финансов Swedbank Эвия Кропа.

 

Какая ставка ПНН будет действовать для разных групп доходов?

При доходах до 1667 евро в месяц или 20 000 евро в год до уплаты налогов ставка налога составит 20%;
При доходах свыше 1667 евро в месяц до уплаты налогов, к части доходов до 1667 евро будет применяться ставка в размере 20%, а к оставшейся части - 23%. Следовательно, если ваша зарплата составляет, например, 1800 евро в месяц, это не означает, что с нее будет удержан ПНН в размере 23%: с 1667 евро будет удержан ПНН в размере 20%, а с оставшихся 133 евро - в размере 23%. При этом все полагающиеся вам льготы в полном объеме будут применяться к той части зарплаты, которая облагается меньшей ставкой ПНН;

 

При доходах свыше 4583 евро в месяц до уплаты налогов или 55 000 евро в год ставка ПНН за превышающую часть составит 31,4%. Несмотря на это, работы бухгалтерам не прибавится, так как ко всем доходам свыше 1667 евро будет применяться ставка ПНН в размере 23%, а уже потом, исходя из общей суммы полученных за год доходов соответствующая ставка ПНН будет суммироваться как уплаченные 23% и часть налога солидарности;

 


При наличии нескольких мест работы ставка ПНН в размере 20% будет применяться в момент выплаты зарплаты в том месте получения доходов, где подана налоговая книжка. В остальных местах работы ставка ПНН будет 23%. В конце года, подав годовую декларацию о доходах, можно будет вернуть переплаченную сумму налога.


Изменения в применении необлагаемого минимума, увеличение льгот за иждивенцев

Планируется, что со следующего года необлагаемый минимум будет применяться в момент выплаты зарплаты. Служба госдоходов будет рассчитывать его два раза в год, учитывая полученные работником доходы. Это означает, что части жителей не нужно будет обязательно подавать годовую декларацию о доходах, чтобы получить назад переплаченный ПНН за не полностью примененный необлагаемый минимум. Тем не менее, в некоторых случаях декларацию подавать все же придется для уточнения, соответствует ли примененный необлагаемый минимум (и, соответственно, уплаченный ПНН) фактическому уровню доходов. Например, если человек работал в нескольких местах, менялась сумма доходов, а также в других случаях. Следовательно, может образоваться как переплата налога, так и "долг", который человек должен будет доплатить.

 

 

Кроме того, со следующего года для жителей, ежемесячный доход которых до уплаты налогов превышает 1000 евро, необлагаемый минимум будет 0 евро. В свою очередь льгота за иждивенца увеличится с 175 до 200 евро, а для пенсионеров необлагаемый минимум составит 250 евро (вместо прежних 235 евро)."От того, что необлагаемый минимум будет применяться в момент выплаты зарплаты, выиграют в первую очередь получатели маленьких зарплат, поскольку им больше не придется подавать годовую декларацию, чтобы вернуть переплаченную часть налога за не полностью примененный необлагаемый минимум.

 

Немного увеличится и льгота за иждивенца, тем не менее, нужно признать, что эффект будет небольшим, по сравнению с выигрышем от снижения ставки ПНН. В этот раз получается так - чем больше льготы, тем меньше облагаемая ПНН сумма и меньше выигрыш от снижения ставки ПНН. Это приведет к тому, что работники без иждивенцев в денежном выражении будут получать больше, чем получатели такой же зарплаты с иждивенцами. В свою очередь работающим, чья общая сумма налоговых льгот будет настолько большой, что ПНН с зарплаты не будет удерживаться вовсе, придется считаться даже с некоторым уменьшением ежемесячных доходов из-за увеличившихся социальных выплат", - отмечает Эвия Кропа.

 

Изменения, касающиеся возврата переплаченного подоходного налога за оправданные расходы

"Поправки к закону о ПНН предусматривают также изменение размера оправданных расходов - как в процентном, так и в суммарном выражении. Это тоже должно учитываться при планировании накоплений и финансов в годовом разрезе. Спорным является увеличение ограничивающего лимита оправданных расходов (за медицинские услуги, образование, пожертвования и образование детей по интересам) с 215 до 600 евро в год для налогоплательщика и членов его семьи. С одной стороны, часть жителей сможет получить в год подачи декларации большую часть налога, но, с другой стороны, тем, у кого были сравнительно большие расходы на стоматологию или плановые операции, придется считаться с ограничивающим лимитом", - поясняет Эвия Кропа.

 

С 215 до 600 евро увеличивается ограничение на общие оправданные расходы, в том числе на лечение и образование плательщика и каждого члена его семьи, а также на пожертвования и на образование детей по интересам. Одновременно вводится процентное ограничение - до 50% от годового дохода. Следует учитывать, что ограничение в дальнейшем будет распространяться и на расходы за стоматологию и плановые операции, которые раньше можно было декларировать в полном объеме;

 

Для получения льгот ПНН в отношении платежей страховых премий период договора страхования жизни (с накоплением средств) увеличивается с пяти до десяти лет. Это означает, что накопленные средства нельзя будет получить раньше, чем через десять лет с момента заключения договора. В противном случае все ранее полученные льготы ПНН за эти взносы нужно будет вернуть;

Для взносов в частные пенсионные фонды и страхование жизни (с накоплением средств) установлено общее ограничение - 10% от годового дохода и не больше 4000 евро в год. Ранее суммарных ограничений для взносов не существовало, так как для каждого вида накопления было установлено ограничение в размере 10% от доходов (это означает, что суммарно они могли достигать 20% от облагаемого дохода);

 

При подаче годовой декларации о доходах возврат подоходного налога с населения в установленных законом случаях и объеме будет осуществляться с применением ставки налога в размере 20%. Таким образом, при расчете возврата налога ставка ПНН в размере 20% за льготы будет применяться даже к той части, с которой удерживается более высокая ставка налога (23%). Следует отметить, что это коснется очень малого числа налогоплательщиков, тем не менее, в отдельных случаях такие ситуации могут возникнуть. Например, если человек имеет нескольких иждивенцев, делает большие взносы в пенсионное накопление (до 4000 евро в год), а также имеет большие оправданные расходы за лечение и образование за себя и членов своей семьи (до 600 евро в год), что за год в сумме дает больше 20 000 евро;

 

Поскольку изменения вступают в силу в следующем году, они будут распространяться на декларации за 2018 год таксации, подаваемые в 2019 году.

 

Институт финансов Swedbank в сотрудничестве с Министерством финансов разработал интернет-калькулятор, позволяющий жителям рассчитать влияние предлагаемых правительством налоговых изменений на свою зарплату.

Расположить последовательности

Комментарии:

Злыдень 13.07.2017. 12:07:46
Сорок сорок рубль сорок,вот и вся их паразитическая финансовая система.Подачки и поборы.Про налог с пенсий не рассказали,стыдно наверное вспоминать?Хотя судя по происходящему,такие понятия к стыд и совесть у них отсутствует напрочь.Про умственные способности реформаторов,это уже другая тема.

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