«С помощью выдвижной лестницы с балкона на втором этаже пожарные сняли и спасли двух человек, а третьего с помощью дыхательной маски вывели на улицу через лестничную площадку. Все спасенные надышались дымом и потому были переданы вызванным на место происшествия медикам неотложной помощи», сообщила представитель ГПСС Илзе Даме -Бирзиня. Пожар был ликвидирован в 2.30.

Всего в Латвии за сутки произошло 15 пожаров, в которых в общей сложности пострадали 10 человек, в том числе пожарный -спасатель, пострадавший при тушении пожара повышенной опасности в одной из рижских квартир. По данным ГПСС, в этом пожаре на ул.Аугуста Домбровского пострадали и пять обитателей квартиры.