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При пожаре в Елгавском крае пострадали три человека

Марианна Вагале 13.07.2017. 10:02   Печатать
В ночь на четверг, в 00.40 помощь пожарных-спасателей понадобилась в Сесавской волости Елгавского края, где в жилом доме возникло задымление. Приехав на место происшествия, пожарные констатировали, что в квартире на первом этаже двухэтажного дома горит кровать и пол вокруг нее на площади 5 кв.м.

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«С помощью выдвижной лестницы с балкона на втором этаже пожарные сняли и спасли двух человек, а третьего с помощью дыхательной маски вывели на улицу через лестничную площадку. Все спасенные надышались дымом и потому были переданы вызванным на место происшествия медикам неотложной помощи», сообщила представитель ГПСС Илзе Даме -Бирзиня. Пожар был ликвидирован в 2.30.

 

Всего в Латвии за сутки произошло 15 пожаров, в которых в общей сложности пострадали 10 человек, в том числе пожарный -спасатель, пострадавший при тушении пожара повышенной опасности в одной из рижских квартир. По данным ГПСС, в этом пожаре на ул.Аугуста Домбровского пострадали и пять обитателей квартиры.

 

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