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В два раза увеличится налог для тех, кто сдает квартиры

rus.db.lv 12.07.2017. 18:09   Печатать
Новая налоговая реформа, одобренная правительством на этой неделе, предусматривает рост налога на капитал с 10% до 20%. Это коснется тех, кто сдает квартиры в аренду и платит за это налог в размере 10%, без регистрации коммерческой деятельности.

Сейчас налог на капитал составляет 10%, он относится к тем, кто, например, сдает квартиры. Есть налог на прирост капитала, он составляет 15%, и платить его надо тем, кто продает квартиру, при соблюдении определенных условий.

 

Кроме того, доходы от прироста капитала - это еще и доходы от сделок с акциями, инвестиционными фондами и долговыми ценными бумагами. Ответственным за уплату налога от прироста капитала является сам вкладчик. А значит, эти доходы частное лицо должно декларировать самостоятельно и платить налог в размере 15% от полученной прибыли.

 

Доходы от капитала - это процентные доходы от всех видов депозитов, остатков счетов, дивидендов, накоплений в частных пенсионных фондах или от договоров о страховании жизни. С этих доходов взимается налог в размере 10% от выплаченных доходов. Это значит, что налог взимается не со всей суммы вклада, а только с полученных процентов прибыли.
С 1 января 2018 года оба вида налога составят 20%.

 

Что касается сдачи квартир в аренду, то налог тоже вырастет с 10% до 20%, однако вводится такое понятие, как оправданные расходы (сейчас их нет). Они составляют до 50% от дохода, причем оправдательные документы для этого не нужны. В оправданные расходы можно вписать, например, ремонт помещения, замену замков, налог на недвижимость, то есть все расходы по содержанию жилья, которое сдается в аренду.


То же самое касается доходов от продажи металла и продажи лесов. За последние десять лет ставка подоходного налога с населения, которая взимается с доходов от продажи леса, менялась по крайней мере раза три - за 12 лет она выросла с 0% до 10%. В будущем году она составит 20%.

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