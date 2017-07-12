Четыре таких знака планируется усттановить на улице Лиела: перед ул.Пилссалас в направлении от центра города, перед ул.Пилссалас в направлении к центру города, перед бульваром Бривибас и перед ул.О.Калпака в направлении к центру города. Информационные знаки появятся также на ул.Паста (на кольце возле ул.Рупниецибас), на ул.Академияс перед ул.Лиела и на бульваре Чаксте перед ул.Лиела.



Информационные указатели, которые помогут ориентироваться в Елгаве автотуристам, не будут загораживать уже имеющиеся дорожные знаки и светофоры. На информационных знаках указаны наиболее популярные объекты туризма в городе и места проведения массовых мероприятий, а также места автостоянок. Работы по установке указателей проводит ООО Mītavas Elektra.