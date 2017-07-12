 

 

 
Новости в е-почте
Курсы валют
Подробнее..
Авторизация

В Глудской волости в ДТП пострадала пассажирка

novaja.lv 12.07.2017. 16:12   Печатать
Во вторник в 17.05 в Глудской волости Елгавского края на 11-м километре шоссе Елгава -Добеле-Аннениеки столкнулись два автомобиля. С места происшествия в больницу доставлена пассажирка 1990 года рождения.

Виновником аварии стал водитель 1975 года рождения, управлявший автомобилем Opel Combo. По информации Госполиции, он не позаботился о безопасной скорости движения и соблюдении дистанции и врезался в ехавший впереди BMW 525, за рулем которого находился мужчина 19877 года рождения. Обе машины повреждены. Травмы получила пассажирка одного из автомобилей. Она доставлена в больницу.

 

Ранним утром 12 июля на ул.Ригас в Елгаве, сотрудники полиции остановили автомобиль Opel Astra Coupe, которым управлял пьяный водитель 1989 года рождения. Проверка показала концентрацию алкоголя в 2,64 промилле.

 

Расположить последовательности

Комментарии:

Добавить комментарий

События
Все события
back Июль 2017 forward
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Объявления
Все объявления ..
Фотогалереи
Поиск предприятий
Архив газеты
back 2017 Июль forward
Пн Вт Ср Ч Пт Сб Вс
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
File "/var/www/vhosts/ng/ng/wwwroot/tmpl/Blog/calendar.tpl" does not exist
О нас Контакты Правила пользования и безопасность Реклама Laika ziņas Jelgavā