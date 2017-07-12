Виновником аварии стал водитель 1975 года рождения, управлявший автомобилем Opel Combo. По информации Госполиции, он не позаботился о безопасной скорости движения и соблюдении дистанции и врезался в ехавший впереди BMW 525, за рулем которого находился мужчина 19877 года рождения. Обе машины повреждены. Травмы получила пассажирка одного из автомобилей. Она доставлена в больницу.

Ранним утром 12 июля на ул.Ригас в Елгаве, сотрудники полиции остановили автомобиль Opel Astra Coupe, которым управлял пьяный водитель 1989 года рождения. Проверка показала концентрацию алкоголя в 2,64 промилле.