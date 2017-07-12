"Это неправильный шаг правительства. У нас есть, как говорится, хороший плохой пример: Эстония с 1 февраля 21016 года подняла налоги так, что цена на топливо выросла сразу на 10 центов за литр, а затем продолжила повышение в 2017 году. И теперь эстонский потребитель из-за прироста цены побежал к нам. И за алкоголем ездят, и за сигаретами", - заявил Стиранс.

Уже сейчас многие латвийцы, живущие ближе к Литве, ездят в соседнюю страну за продовольствием. И если до сих пор цена на топливо в наших странах отличалась не больше, чем на цент, то теперь Латвия рискует, что ее жители будут чаще ездить и за продуктами, и за топливом. "Да, министр финансов говорит, что литовцы тоже собираются поднять акциз, но мы не знаем этого наверняка. И мы рискуем пойти по пути Эстонии, где после резкого поднятия цены снизилось легальное потребление топлива", - пояснил эксперт.

Как уже сообщалось, с начала 2018 года повысится ставка акцизного налога на бензин, дизельное топливо, алкогольные напитки и сигареты.