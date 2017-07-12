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После повышения акциза латвийцы будут ездить за топливом в Литву

www.mixnews.lv 12.07.2017. 12:21   Печатать
Запланированный рост акцизных налогов - слишком резкий. При условии, что с 1 января 2018 года литр дизтоплива из-за налогов подорожает на 4,5 цента, многие жители Латвии будут ездить на заправки в Литву. Об этом в интервью радио Baltkom заявил Мартиньш председатель Латвийской ассоциации торговцев горючим Стиранс, пишет Mixnews.lv.

"Это неправильный шаг правительства. У нас есть, как говорится, хороший плохой пример: Эстония с 1 февраля 21016 года подняла налоги так, что цена на топливо выросла сразу на 10 центов за литр, а затем продолжила повышение в 2017 году. И теперь эстонский потребитель из-за прироста цены побежал к нам. И за алкоголем ездят, и за сигаретами", - заявил Стиранс.

 

Уже сейчас многие латвийцы, живущие ближе к Литве, ездят в соседнюю страну за продовольствием. И если до сих пор цена на топливо в наших странах отличалась не больше, чем на цент, то теперь Латвия рискует, что ее жители будут чаще ездить и за продуктами, и за топливом. "Да, министр финансов говорит, что литовцы тоже собираются поднять акциз, но мы не знаем этого наверняка. И мы рискуем пойти по пути Эстонии, где после резкого поднятия цены снизилось легальное потребление топлива", - пояснил эксперт.

 

Как уже сообщалось, с начала 2018 года повысится ставка акцизного налога на бензин, дизельное топливо, алкогольные напитки и сигареты.

 

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Комментарии:

благодарный 12.07.2017. 12:47:43
За все благодарю я "любимое" правительство, из года в год "растет" мое блогополучие но что то я не рад - быть может я дурак?

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