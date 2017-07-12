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«Fortum тренер» приглашает детей играть в баскетбол

novaja.lv 12.07.2017. 12:04   Печатать
Со вторника, 11 июля, начались бесплатные тренировки по баскетболу и физической подготовке детей в возрасте от 8до 12 лет, которые в рамках проекта «Fortum тренер» организует баскетбольный клуб Jelgava в сотрудничестве с тренером по баскетболу Гатисом Юстовичем и Елгавским муниципальным учреждением Sporta servisa centrs. Тренировки проводятся бесплатно, детей приглашают записываться.

Тренировки проходят в Елгавском спортивном холле по ул. Матера, 44а по вторникам, средам и четвергам до 3 августа. Начало тренировки для первой группы - 10.00, для второй группы - 11.15. На тренировках по баскетболу можно усовершенствовать свои баскетбольные навыки, а также улучшить общую физическую подготовку. Записаться на тренировки можно в Елгавском спортивном холле или по э-почте: [email protected]

 

«Fortum тренер» - совместный проект финского энергетического предприятия Fortum и спортивных организаций, цель которого - популяризировать среди молодежи активный и здоровый образ жизни и предоставить молодому поколению возможность проявить свои спортивные способности под руководством профессиональных спортсменов. Проект «Fortum тренер» начался в Финляндии, а с 2014 года проводится и в Латвии.


В нашей стране предприятие Fortum сотрудничает с волейбольным клубом Biolars/Jelgava, а с лета 2017 года - и с баскетбольным клубом Jelgava.

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