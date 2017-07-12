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Родители по-прежнему не хотят объединения школ, но определенный компромисс, похоже, найден

Кристиана Кузьмина 12.07.2017. 11:46   Печатать
11 июля на заседании думского комитета по образованию и спорту рассматривался вопрос по поводу дальнейшей работы Елгавской вечерней (сменной) средней школы в помещениях 6-й средней школы. Чтобы продолжить разговор о принятии неоднозначного решения, на заседание пришла и группа родителей. Правда, на этот раз дискуссия между проводившим заседание председателем Елгавской городской думой А.Равиньшем, руководителем Управления образования Гунтой Аузой и родителями велась в гораздо более спокойном тоне.

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Чтобы всем присутствующим, в том числе родителям и другим депутатам была понятна суть дела, Г.Ауза сначала разъяснила ситуацию, а также предложила вариант, который был разработан совместно с мэром города и директорами школ, частично приняв во внимание недовольство родителей, связанное с вопросами безопасности - с нового учебного года в помещениях 6-й средней школы можно было бы реализовать только программу среднего образования вечерней школы (10-12 классы), а учащиеся 1-9 классов вечерней школы продолжили бы обучение на ул.Сколотаю,8.

 

Ученики вечерней школы, получающие среднее образование, будут учиться в помещениях 6-й средней по пятницам во второй половине дня и по субботам. Одновременно с этим предложением самоуправление будет продвигать решение о реализации в школе новой программы основного образования на латышском языке в 2018/2019 учебном году (программа образования нацменьшинств аккредитована еще на четыре года). Есть еще задумка пополнить перечень программ образования 6-й средней школы программой общего среднего образования для вечерней и заочной форм обучения ( и лицензировать ее), но она никак не будет связана с Вечерней (сменной) школой.

 

Хотя против этих предложений родители и не возражают, они по-прежнему недовольны идеей объединения двух школ под одной крышей и на заседании комитета просили отложить реализацию этого решения на один год, так как, на их взгляд, его принятие слишком поспешно. «Вчера вы говорили, что вы профессионалы и мы вам доверяем, но хотим, чтобы и вы нас услышали. В конце концов, мы «конечные потребители», родители детей, которые заботятся об их безопасности и хотят найти компромисс», -сказал один из пришедших на заседание родителей.

 

«Мы, в отличие от вас, длительное время оценивали и анализировали ситуацию. Школа в данный момент полупустая, и мы не вправе такое заведение содержать. Нам нужно очень быстро продолжать улучшать качество образования, откладывание ничего не даст», - пояснял мэр. Родители, правда, еще не решили, как за один год можно изменить и улучшить ситуацию, но признали, что полностью готовы сотрудничать в этом вопросе с самоуправлением.

 

В первую очередь родителей интересовал вопрос, как будут поделены помещения между обеими школами, какие этажи и учебные кабинеты будут использовать учащиеся вечерней школы. Г. Ауза сообщила, что для учащихся Вечерней (сменной) средней школы будут выделены классы на первом этаже, а также специально оборудованные кабинеты для изучения естественных наук (физики, химии и др.). «Это будут целеустремленные школьники, настроенные на учебу, которые в полной мере возьмут на себя ответственность, у меня с ними никаких проблем никогда не возникало», - добавила Г.Ауза. Сейчас трудно прогнозировать возраст учащихся, но в любом случае это будут молодые люди в возрасте от 17 лет с законченным основным образованием. Планируется, что количество учащихся, которые в новом учебном году будут обучаться по программе вечерней (сменной)средней школы, не превысит 120.

 

Г.Ауза по-прежнему надеется, что совместная работа двух школ будет хорошей основой для их сотрудничества, которое послужит одной цели - улучшению результатов учебы. Родители против этой идеи настроены скептически: «Если у вечерней школы результаты плохие, то как работа двух школ в одном здании может их улучшить?». Руководитель Управления образования отметила, что на эту идею надо смотреть под более широким углом зрения, оценивая и вклад педагогов в работу двух школ. В качестве примера она указала наличие в вечерней школе высококвалифицированных педагогов  по точным наукам, которые могли бы работать и в 6-й средней, тем самым улучшив результаты учебы школьников и оценки итоговых проверок знаний.

 

В конце дискуссии депутат Сергей Столяров поинтересовался, будет ли удобно педагогам вести уроки в двух школах одновременно, ибо добираться от одной к другой все же далеко, однако А.Равиньш считает, что каждый педагог сам решит для себя, работать ли ему в обоих школах; необходимый общественный транспорт может быть обеспечен. «Я уже говорил с Елгавским автобусным парком, они согласны увеличить количество рейсов», - отметил мэр. Надо добавить, что проблема добраться до школы и обратно будет актуально и для учащихся вечерней школы, большинство из которых проживает в Елгавском и Озолниекском краях.

 

Одна из главных целей объединения двух школ под одной крышей является эффективное использование здания 6-й средней школы, ибо поначалу школа строилась для гораздо большего количества учеников. В школе 42 кабинета, из которых регулярно используется только половина. Родители хотели знать, почему в здании нельзя разместить детский сад или центр образования по интересам.

 

«Открывать детский сад в этой школе нет необходимости, к тому же у детского сада совсем другие функции, которые в здании школы обеспечить невозможно», - пояснила Г.Ауза. Что же касается кружков по интересам или размещения центра Junda в свободных помещениях школы, то, как отметила Г.Ауза, все зависит от спроса: «Учащимся 6-й средней школы доступна автомодельная трасса, но этот кружок посещают только пятеро детей. В школе есть также модернизированный кабинет технологий для мальчиков, который тоже не используется эффективно. Хочу вас призвать, как родителей, чтобы вы побуждали своих детей записываться в кружки. Они свободно доступны, так как занятия проходят после уроков. Если бы у школьников было желание заниматься в кружках, мы нашли бы возможность организовать их работу в помещениях школы, ибо места хватает».

 

Родители также считают, что с увеличением уровня рождаемости в городе спустя несколько лет увеличится и количество учащихся в школах. Так эффективно ли сейчас решать вопрос об объединении школ, если со временем при увеличении количества школьников может не хватить помещений? Однако А.Равиньш возражает,  заявляя, что в настоящее время нужно искать лучшее решение для данного момента, и неизвестно, какие перемены в будущем принесет реформа образования: «В правительстве обсуждается, что через несколько лет вечерних школ не будет как таковых".

 

В завершающей части дискуссии, родители продолжали недоумевать, почему принятие решения нельзя отложить. «Мы об этой идее узнали 29 июня из прессы. Прошло совсем мало времени, чтобы мы могли что-то рационально спланировать, сейчас мы больше руководствуемся эмоциями и хотелось бы, чтобы нас выслушали», высказалась одна из пришедших мам, однако А.Равиньш остался при своем мнении, говоря, что нынешний стремительный темп жизни требует быстрого принятия решений и напомнив, что эти решения принимают профессионалы и опираются на нечто большее, нежели эмоции.


Напомним, что окончательное решение об объединении двух школ под одной крышей предусмотрено принять 20 июля на заседании Елгавской городской думы.

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