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Резко повысят акциз на топливо, сигареты и алкоголь

www.mixnews.lv 11.07.2017. 16:02   Печатать
Правительство сегодня одобрило поправки к закону об акцизном налоге, предусматривающие более быстрое повышение ставок акциза на топливо, сигареты и алкоголь.

 

Акцизный налог на не содержащий свинец бензин в следующем году повышается на 7,8% - с 436 до 470 евро за 1000 литров. C учетом НДС литр подорожает примерно на 4 цента.

 

Акциз на содержащий свинец бензин повышается на 24% - с 455,3 до 564 евро за 1000 литров. C учетом НДС литр подорожает примерно на 13 центов.

 

Акциз на дизтопливо с 2018 года повысится на 11% - с 341 до 378 евро за 1000 литров (с учетом НДС литр подорожает примерно на 4,5 цента), на сжиженный нефтегаз - на 12%, с 231 до 206 евро за 1000 литров (подорожает на 3 цента с учетом НДС).

Ставка акцизного налога на сигареты повышается на 5,5% - с 67 до 70,7 евро за 1000 штук с 1 июля 2018 года. Фактически с учетом НДС это означает подорожание 20-сигаретной пачки на 9 центов.

 

Акциз на вино повысится на 18% - с 78 до 92 евро за 100 литров, на пиво - на 24%, с 4,5 до 5,6 евро на каждый объемный процент абсолютного спирта. Акциз на промежуточные алкогольные продукты крепостью от 15 до 22 объемных процентов повысится на 15% - со 130 до 150 евро за 100 литров, на остальные алкогольные напитки - на 15%, с 1450 до 1670 евро за процент абсолютного спирта.

 

Сегодня Кабинет министров рассматривает оставшиеся законопроекты налоговой реформ - изменения в законах о ПНН, о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании, о подоходном налоге и налоге с микропредприятий.

 

 

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