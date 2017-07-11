К началу дискуссии, длившейся более двух часов, актовый зал школы был переполнен. Более сотни родителей собрались, чтобы выразить свое недовольство планами объединения школ и тревогу по поводу безопасности детей.

В начале встречи мэр города А.Равиньш выступил с речью, в которой обратил внимание на общелатвийскую проблему - снижение качества образования и уменьшение числа выпускников средних школ, которые идут в вузы изучать инженерные науки, что, в свою очередь, не способствует экономическому росту и развитию страны и, соответственно, прекращению оттока населения за рубеж, а также усугубляет и без того острый дефицит учителей физики, химии и математики в школах. «Молодого пополнения учителей естественных наук в городе нет уже несколько лет. В этом году в Даугавпилсский педагогический университет на специальность «учитель физики» не было подано ни одного заявления», - рассказал мэр и добавил, что в такой ситуации надо думать, как работать в будущем, чтобы результаты улучшить.

Далее А.Равиньш отметил, что для повышения качества образования необходимо вкладывать большие средства в улучшение материально-технической базы школ, в оснащение учебных кабинетов, пояснив, что один качественно оснащенный кабинет физики стоит 100 000 евро.

Продолжительную речь мэра о необходимости повышения качества образования с приведением статистики результатов по городу и стране многие собравшиеся родители расценили как уход от основной темы дискуссии. Ропот в рядах зала становился все громче. Когда на экране появились сравнительные результаты централизованных экзаменов в елгавских 5-й и 6-й средних школах, родители начали возмущаться - ведь речь-то идет об объединении с вечерней школой.



По настоянию родителей сравнить результаты централизованных экзаменов в 6-й средней и вечерней школах на фоне всех средних школ города Г.Ауза рассказала, что по итогам минувшего учебного года самые лучшие результаты показали учащиеся гимназии Спидолы, затем идут 5-я средняя школа, Елгавская государственная гимназия, 4-я средняя школа, 6-я средняя школа. Вечерняя школа занимает 3-е место с конца, а самые худшие результаты - в Елгавском техникуме и Елгавской средней школе ремесел.

В ответ на реплику из родительских рядов, что, мол, после объединения школ результаты 6-й средней на общегородском фоне станут еще хуже, Г.Ауза напомнила, что хотя две школы планируется объединить в одном здании, каждая из них останется самостоятельным юридическим учреждением со своим директором, своим педагогическим коллективом и результаты успеваемости школьников тоже будут оцениваться отдельно. Она также обратила внимание на плюс от двух педколлективов в одной школе: «Педагоги смогут сотрудничать, обмениваться опытом. И, если, к примеру, в вечерней школе есть хороший учитель физики, почему он не может вести уроки и в 6-й средней?»

Решения еще нет, а процесс запущен

Острую дискуссию и упреки родителей в адрес руководства города вызвал тот факт, что, хотя официального решения объединить две школы под одной крышей Дума еще не приняла, в 6-й средней школе уже идет подготовка помещений для размещения «вечерки». «На каком основании? Где документы, подтверждающие законность этих действий?» - возмущался один участник собрания.



А.Равиньш пытался объяснить, что предложения по оптимизации сети школ в городе подготавливает Управление образования, а затем уже Дума их рассматривает. По словам мэра, законопроект по объединению школ уже готовится и в его основе только что созданный план, над которым работали директора обеих школ. Правда, в дальнейших разъяснениях руководства города тумана было больше, чем конкретики, что еще более насторожило родителей. В адрес мэра вновь посыпались упреки по поводу того, что вопрос объединения двух школ был сознательно озвучен только после выборов. Кое-кто из родителей поинтересовался у пришедших на дискуссию депутатов Думы, когда им стало известно о предстоящем переводе вечерней школы в здание 6-й средней? Депутат Ивар Яковелс ответил лаконично: «Когда прочел об этом в издании Jelgavas vēstnesis». В ответ зал разразился громким смехом и аплодисментами.





Главный вопрос - безопасность детей

Одной из наиболее острых тем дискуссии были вопросы о контингенте учащихся Елгавской вечерней (сменной) средней школы и тревога родителей по поводу безопасности своих детей. Перед началом дискуссии в зале раздали листы со статистикой, которая не могла не насторожить: в вечерней школе учатся 9 несовершеннолетних мамочек в возрасте от 14 лет, 58% от общего числа учащихся старше соответствующего возраста образования (самому младшему ученику 14 лет, а самому старшему - 42 года). «Чему моя дочь может научиться у 15-летней матери? Разве это нормальный пример для подражания?» - вопрошал на повышенных тонах один из участников дискуссии. Мать одной школьницы не скрывала: ей страшно, что ее дочери придется ходить по одному коридору с каким-нибудь отпетым хулиганом.



Родители предложили установить по школе камеры видеонаблюдения и обеспечить постоянное дежурство в учебном заведении стражей порядка, чтобы их дети могли чувствовать себя в безопасности. На вопрос о том, есть ли среди учеников «вечерки» люди с судимостями, мэр уклончиво ответил, что проблемные ученики, вступившие в конфликт с законом, есть практически во всех школах города. А.Равиньшу был задан вопрос и об ответственности в случае невыполнения обещаний или какого-либо ЧП в школе: «Вы готовы сложить мандат, если что-то пойдет не так или произойдет несчастье?» На что мэр ответил, что всегда отвечал и впредь будет отвечать за свои решения.

К сожалению, вопрос безопасности, при обсуждении которого нелестные эпитеты звучали в адрес учащихся вечерней школы, напрямую затрагивал и присутствовавших на дискуссии представителей данного учебного заведения. Одна из учениц этой школы сказала: «Вы хотите, чтобы мы пришли учиться в 6-ю среднюю и у нас были хорошие оценки и чтобы мы здесь интегрировались и участвовали в общих мероприятиях? Но скажите, как это возможно, если нас здесь уже ждут как хулиганов? Мы не хотим учиться в школе, где нас встречают как потенциальных преступников».

В то же время А.Равиньш оставался непреклонен: «Вам нужно будет найти способ, как учиться, к тому же - серьезно учиться. Вам нужно будет найти варианты, как друг друга принять, и доказать, что вы нормальные школьники, способные нормально общаться друг с другом».

Руководитель Управления образования Г.Ауза порекомендовала разные методы для облегчения интеграции и взаимопонимания школьников, в том числе совместную игру в футбол и другие мероприятия по сближению, однако многие родители, судя по репликам из зала, восприняли эту идею в штыки.

Некоторые участники дискуссии предлагали в целях более рационального использования помещений открыть при 6-й средней школе детский сад или присоединить к ней любое «нормальное учебное заведение», прозвучало даже предложение сделать 6-ю школу латышской, чтобы увеличить ее наполняемость, но только не объединять с «вечеркой».



После очередного заявления Г.Аузы по поводу того, что запланированная оптимизация поможет 6-й школе сохранить статус средней школы, одна мама заявила, что такое решение может только загубить 6-ю среднюю: «Если, несмотря на наши возражения, школы все же объединят в одном здании, родители начнут забирать документы и переводить детей в другие, более безопасные учебные заведения».





А о транспорте подумали?

«Моя дочь посещает Художественную школу, и я по вечерам езжу туда, чтобы забрать ее после занятий, так как вечерних автобусных рейсов в это время уже нет. Как, интересно, будут добираться с занятий ученики вечерней школы, которые живут далеко от Парлиелупе и не имеют личного транспорта?» - спросил другой участник дискуссии.

Статистика свидетельствует, что более половины учащихся Елгавской вечерней (сменной) средней школы проживают не в Елгаве, а в Елгавском и Озолниекском краях. В Парлиелупе задекларированы лишь 20 учащихся вечерней школы. Вопрос с транспортом самоуправление пообещало решить.



Хотя в конце дискуссии, когда ее участникам предложили проголосовать «за» или «против» объединения двух школ, собравшиеся единогласно проголосовали «против», Г.Ауза еще раз призвала собравшихся подумать: «Рано или поздно к вопросу объединения двух школ придется вернуться, раздельное существование этих двух учебных заведений невыгодно и невозможно в долгосрочной перспективе». А председатель городской Думы А.Равиньш призвал участников дискуссии выбрать команду из 7 человек, которая сможет 11 июля в 15.00 явиться в Думу на заседание комитета, где будет рассмотрен вопрос об объединении двух школ в одном здании.