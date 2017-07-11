По словам Дзерве, фабрика планирует завоевать новую нишу на рынке сладостей, производя шоколад без сахара и с пониженной энергетической ценностью под маркой "RED". Разработка продукта велась на протяжении нескольких лет в сотрудничестве с мастерами по производству шоколада из Франции и Швейцарии. "Именно отсутствие сахара и низкое содержание жиров - наш ответ на растущий в мире спрос на шоколад с пониженной энергетической ценностью, и это та ниша, где мы намерены специализироваться", - сказал представитель предприятия.

Свою продукцию "Chocolette Confectionary" намерена реализовывать в основном в странах Балтии, на крупных европейских рынках, в том числе в Великобритании и Скандинавии, а также в Азии и США.

Фабрика в Елгаве будет высокоавтоматизированной и основанной на принципах "зеленого" мышления. Автоматизация позволит экономить воду, газ и электроэнергию, а также уменьшит количество отходов. Кроме того, предприятие будет соответствовать всем самым высоким экологическим и санитарным стандартам.

В будущем "Chocolette Confectionary" намерена получить международный сертификат качества и безопасности пищевых продуктов BRC.

Фабрику на ул. Авиацияс в Елгаве, на территории индустриального парка в промышленной зоне бывшего завода RAF строит зарегистрированная на Кипре компания "Mediahold SBC Limited". Как ранее отметила член правления ООО "Chocolette Confectionary" Анастасия Репина, в Латвии имеется квалифицированный и ответственный персонал. "Также для нас важно, что в Латвии говорят по-русски, потому что мы сами русские", - добавила она.

По данным "Firmas.lv", ООО "Chocolette Confectionary" зарегистрировано 12 мая прошлого года, и его единственным владельцем был гражданин России Игорь Сладков. Позже предприятие перешло в собственность "Mediahold SBC Limited". Основной капитал предприятия составляет 3 млн евро.