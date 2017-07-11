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И вновь стартует акция «С радостью к знаниям»

novaja.lv 11.07.2017. 08:42   Печатать
Продолжая многолетнюю традицию, Управление общественной интеграции и этим летом объявляет благотворительную акцию «С радостью к знаниям», в рамках которой предлагает помочь подготовиться к началу нового учебного года 20 детям из бедных семей

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Семьи с детьми, которым требуется помощь в приобретении учебных принадлежностей, выбраны в сотрудничестве с Управлением социальных дел. Доходы у этих семей низкие, но чуть-чуть превышают порог, для того чтобы можно было претендовать на получение соответствующего пособия от самоуправления.

 

Планируется, что новые ранцы и другие учебные принадлежности получат 20 учащихся начальных классов, в том числе и будущие первоклассники.


Всех, у кого есть возможность и желание помочь, просят связаться с организаторами акции до 11 августа по телефону 63023409, 36005467 или 29225919. Пожертвованные вещи должны быть новыми.


Заключительное мероприятие благотворительной акции состоится в Управлении общественной интеграции 17 августа (вход по пригласительным). На нем в торжественной обстановке школьникам из бедных семей вручат подготовленные подарки (наполненные ранцы), чтобы они с радостью могли начать новый учебный год.

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