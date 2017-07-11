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Семейные врачи прервут забастовку на один день

www.mixnews.lv 11.07.2017. 08:23   Печатать
В среду, 12 июля, семейные врачи прервут забастовку на один день. В заявлении, которое распространил забастовочный комитет, врачей призывают в течение дня оказывать оплачиваемые государством услуги.

В первую очередь перерыв в забастовке сделан ради социально незащищенных и малообеспеченных пациентов, в том числе детей и пенсионеров.

 

«Таким образом семейные врачи хотят поблагодарить пациентов за поддержку, в то время как правительство тянет с принятием требований медиков», - заявил в эфире программы Rīta panorāma Латвийского телевидения член правления Латвийской ассоциации семейных врачей Паулс Принцис.

 

Семейные врачи в Латвии бастуют уже вторую неделю. Переговоры между правительством и Латвийской ассоциацией семейных врачей затянулись из-за нежелания правительства выполнить одно из принципиальнейших требований медиков - увеличить размер т.н. капитации для содержания врачебных практик.

Расположить последовательности

Комментарии:

11.07.2017. 10:20:13
Не нужно принимать больных за деньги, если бастуете так бастуйте, а мы все в больницы будем обращаться.
Нет денег посетить врача во время "забастовки" 11.07.2017. 10:17:53
Объясните людям, что значит "увеличить размер т.н. капитации для содержания врачебных практик."? Выделить государственный деньги на содержание частных семейных практик??? Напишите конкретно, что врачи имеют за каждого приписанного к ним пациента + пациентские взносы + всякие комиссии + ... И тогда пациентам будет понятно, нужна ли поддержка семейных врачей при зарплате в N тысяч? Тогда давайте будем поддерживать любой частный бизнес! А все остальные в таком случае и место на кладбище не получат - купить будет не за что. Будем увеличивать капитации для содержания частных практик семейных врачей. Даёшь, пациент, даёшь!!! Многие пенсионеры и так уже ждут, когда получат пенсию и смогут сходить к врачу. А им все надо увеличивать. Хорошая забастовка - сидят на своих местах, дерут с пациентов и строят из себя нищих.

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