В первую очередь перерыв в забастовке сделан ради социально незащищенных и малообеспеченных пациентов, в том числе детей и пенсионеров.

«Таким образом семейные врачи хотят поблагодарить пациентов за поддержку, в то время как правительство тянет с принятием требований медиков», - заявил в эфире программы Rīta panorāma Латвийского телевидения член правления Латвийской ассоциации семейных врачей Паулс Принцис.

Семейные врачи в Латвии бастуют уже вторую неделю. Переговоры между правительством и Латвийской ассоциацией семейных врачей затянулись из-за нежелания правительства выполнить одно из принципиальнейших требований медиков - увеличить размер т.н. капитации для содержания врачебных практик.