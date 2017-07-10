Проверка водителя 1962 года рождения на алкометре показала 2,5024 промилле.

В тот же день на ул.Гарозас в Елгаве сотрудниками полиции был остановлен грузовой автомобиль MAN, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав, и на управлении транспортным средством без прав он попался уже повторно в течение года.

Поздним вечером 9 июля во дворе дома по ул.Стацияс ДТП совершил юноша 1999 года рождения. Не имея водительских прав, он сел за руль автомашины MAZDA 626 и врезался в припаркованную автомашину MAZDA 6, а затем в стену дома по ул.Стацияс.



В свою очередь, в ночь на 9 июля, в 1.30 на ул.Ригас сотрудники полиции остановили мопед, которым управлял мужчина 199 3 года рождения. Выяснилось, что водитель мопеда находистя в состоянии алкогольного опьянения (1,8952 промилле).