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Пьяный водитель управлял фурой с полуприцепом

novaja.lv 10.07.2017. 16:49   Печатать
В Глудской волости Елгавского края, на 17-м километре шоссе Елгава-Добеле-Аннениеки вечером 9 июля сотрудники полиции остановили грузовой автомобиль DAF95 с полуприцепом KRONE SD, водитель которого находился в состоянии сильного алкогольного опьянения

Проверка водителя 1962 года рождения на алкометре показала 2,5024 промилле.

 

В тот же день на ул.Гарозас в Елгаве сотрудниками полиции был остановлен грузовой автомобиль MAN, за рулем которого находился мужчина 1978 года рождения. Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав, и на управлении транспортным средством без прав он попался уже повторно в течение года.

 

Поздним вечером 9 июля во дворе дома по ул.Стацияс ДТП совершил юноша 1999 года рождения. Не имея водительских прав, он сел за руль автомашины MAZDA 626 и врезался в припаркованную автомашину MAZDA 6, а затем в стену дома по ул.Стацияс.


В свою очередь, в ночь на 9 июля, в 1.30 на ул.Ригас сотрудники полиции остановили мопед, которым управлял мужчина 199 3 года рождения. Выяснилось, что водитель мопеда находистя в состоянии алкогольного опьянения (1,8952 промилле).

 

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