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В июле на нескольких улицах ограничено движение

novaja.lv 10.07.2017. 11:59   Печатать
В связи с ремонтом различных коммуникаций на нескольких елгавских улицах с этой недели на продолжительный срок будет ограничено транспортное и пешеходное движение

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Учреждение Pilsētsaimniecība сообщает, что с 10 июля 9.00 до 10 сентября 17.00 в связи с расширением и реконструкцией сетей водного хозяйства перекрыто движение на участке Бебру цельш от ул.Бригадерес до части ул.Атмодас с гравийным покрытием.

 

С 10 июля 8.00 до 28 июля 8.00 ограничено движение пешеходов по ул.О.Калпака возле дома № 7. Пешеходный тротуар вдоль дома О.Калпака,7 закрыт для передвижения в связи с ремонтом балконов в доме.

 

С 10 июля до 29 сентября 17.00 в связи со строительством хозяйственной канализации перекрыто движение на участке ул.Руденс от ул.Васарас до ул. Руденс, 9.


До 18 июля ограничено движение на участке ул.Лиелупес от ул.Лиелупес,40 до ул.Лиелупес, 44. В этом месте роют траншею для прокладки кабеля.

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