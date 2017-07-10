Учреждение Pilsētsaimniecība сообщает, что с 10 июля 9.00 до 10 сентября 17.00 в связи с расширением и реконструкцией сетей водного хозяйства перекрыто движение на участке Бебру цельш от ул.Бригадерес до части ул.Атмодас с гравийным покрытием.

С 10 июля 8.00 до 28 июля 8.00 ограничено движение пешеходов по ул.О.Калпака возле дома № 7. Пешеходный тротуар вдоль дома О.Калпака,7 закрыт для передвижения в связи с ремонтом балконов в доме.

С 10 июля до 29 сентября 17.00 в связи со строительством хозяйственной канализации перекрыто движение на участке ул.Руденс от ул.Васарас до ул. Руденс, 9.



До 18 июля ограничено движение на участке ул.Лиелупес от ул.Лиелупес,40 до ул.Лиелупес, 44. В этом месте роют траншею для прокладки кабеля.