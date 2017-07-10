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Елгавские спортсмены на Латвийской молодежной олимпиаде завоевали 47 медалей

Марианна Вагале 10.07.2017. 10:55   Печатать
На Латвийской молодежной олимпиаде, проходившей с 7 по 9 июля, елгавские спортсмены завоевали 11 золотых, 20 серебряных и 16 бронзовых медалей.

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Состязания дзюдоистов в рамках Латвийской юношеской олимпиады проводились в Цесисе. Команда дзюдоистов Елгавской спортивной школы в составе 11 спортсменов пополнила «копилку» наград нашего города  шестью медалями. Три медали завоевали воспитанники тренеров Кима Усачева и Гунтиса Малейса и столько же - воспитанники тренеров Марины Мазуре и Сергея Васькова.

 

Серебряные медали в своих весовых категориях завоевали Янис Быстров, Никита Скорбенко и Алексис Девикис-Цирулис, проиграв только чемпионам. Третьи места в своих весовых категориях заняли Владимир Щербаков, Антон Кузминов и Эдгар Чакш, проиграв одну схватку в предварительных встречах. Пятые места заняли Максим Кузьменко,  Виктор Дмитречков и Никита Ярошевич, проиграв схватку за третье место.


В общем зачете с 47 медалями Елгава заняла четвертое место. На первом месте Рига (190 медалей, из которых 77 золотых), на втором Даугавпилс (70 медалей, в том числе 27 золотых), на третьем -Лиепая (61 медаль, в том числе 17 золотых). Пятое место, следом за Елгавой заняла Юрмала с 42 медалями.  В общей сложности в молодежной олимпиаде участвовали 2803 спортсмена из 82 самоуправлений.

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Комментарии:

Сергей Васьков 10.07.2017. 23:19:44
А - благодарю за поддержку!
А 10.07.2017. 22:59:11
Васьков лучший!
10.07.2017. 21:43:15
А где фотография ребят тренеров С.Васькова и М.Мазуре???

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