Состязания дзюдоистов в рамках Латвийской юношеской олимпиады проводились в Цесисе. Команда дзюдоистов Елгавской спортивной школы в составе 11 спортсменов пополнила «копилку» наград нашего города шестью медалями. Три медали завоевали воспитанники тренеров Кима Усачева и Гунтиса Малейса и столько же - воспитанники тренеров Марины Мазуре и Сергея Васькова.

Серебряные медали в своих весовых категориях завоевали Янис Быстров, Никита Скорбенко и Алексис Девикис-Цирулис, проиграв только чемпионам. Третьи места в своих весовых категориях заняли Владимир Щербаков, Антон Кузминов и Эдгар Чакш, проиграв одну схватку в предварительных встречах. Пятые места заняли Максим Кузьменко, Виктор Дмитречков и Никита Ярошевич, проиграв схватку за третье место.



В общем зачете с 47 медалями Елгава заняла четвертое место. На первом месте Рига (190 медалей, из которых 77 золотых), на втором Даугавпилс (70 медалей, в том числе 27 золотых), на третьем -Лиепая (61 медаль, в том числе 17 золотых). Пятое место, следом за Елгавой заняла Юрмала с 42 медалями. В общей сложности в молодежной олимпиаде участвовали 2803 спортсмена из 82 самоуправлений.