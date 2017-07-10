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Обнаружены останки латышских стрелков, погибших в Первую мировую войну

Delfi 10.07.2017. 09:07   Печатать
Во время раскопок в окрестностях Пулеметной горки были обнаружены останки людей, погибших в Первой мировой войне. Экспертиза показала, что кости принадлежат военнослужащим полка латышских стрелков, сообщает "Панорама" в эфире LTV.

В целом в июньской экспедиции около Пулеметной горки (Валгундская волость Елгавского края), где примерно сто лет назад зимой велись битвы, найдены останки 50 военнослужащих. Неизвестно, все ли они принадлежат латышским стрелкам, но на части из них обнаружены нагрудные значки.

 

Известно, что на Пулеметной горке и в Тирельских болотах погибли, пропали без вести или получили ранения тысячи латышских стрелков, которые во время Первой мировой войны в рядах Российской царской армии воевали против немецких войск.

В нынешней поисковой экспедиции участвуют 40 добровольцев из восьми стран. Планируется, что поиски павших в боях и пропавших без вести солдат будут продолжаться до конца лета.

 

Прах солдат будет перезахоронен на Братском кладбище у дома Силениекса в окрестностях Пулеметной горки. В прошлом году были перезахоронены останки примерно 200 солдат, в том числе и латышских стрелков, погибших в Первую мировую войну.

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